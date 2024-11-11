Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 847М Москва — Тула на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тула с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
06:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новохохловская
07:06
07:07
5 км.
0 ч. 9 мин.
Текстильщики
07:09
07:10
6 км.
0 ч. 12 мин.
Печатники
07:12
07:13
7 км.
0 ч. 15 мин.
Подольск
07:47
07:48
37 км.
0 ч. 50 мин.
Чехов
08:09
08:10
68 км.
1 ч. 12 мин.
Серпухов
08:28
08:29
91 км.
1 ч. 31 мин.
Тарусская
08:45
08:46
113 км.
1 ч. 48 мин.
Ясногорск
09:10
09:11
146 км.
2 ч. 13 мин.
Тула
Московский Вокзал
09:35
177 км.
2 ч. 38 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Впервые ехали на этом поезде, все очень понравилось. Современные вагоны, все цветное и красивое. Стоит сказать что на полу чисто – ни песка ни крошек, ни бумаги и фантиков.
Поездка была не самой приятной. Во время дороги не закрывалась дверь в тамбур и безостоновочно ляпала. Под конец поездки я думал, что у меня уже начнется нервный тик. В туалете чистоты не было как и бумаги.
В вагоне было прохладно ехать. Поддувало из окна и я не снимала свитер, хотя сначала думала что буду ехать в майке. Хорошо что его взяла с собой.
Не смотря на то, что на улице было прохладно – в вагоне все равно работал кондиционр и всех морозил. Но его не выключали и сказали что так надо. Зачем морозить людей, когда на улице и так холодно? Зато когда на улице пекло – обязательно этот ваш кондиционер сломается. И все будут обливаться потом.
Чистый современный вагон. Хорошие туалеты. Причем была удивлена тем, что всё находится на месте. И бумага и жидкое было и даже антисептик. Проводники хорошо обучены и добросовестно выполняют свои обязанности.