Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 829С Анапа — Сочи на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Сочи с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
05:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Варениковская
05:44
05:45
32 км.
0 ч. 41 мин.
Разъезд 9км
06:14
06:28
64 км.
1 ч. 11 мин.
Абинская
06:51
06:52
77 км.
1 ч. 48 мин.
Северская
07:24
07:25
120 км.
2 ч. 21 мин.
Афипская
07:33
07:34
131 км.
2 ч. 30 мин.
Краснодар 1
07:52
08:21
149 км.
2 ч. 49 мин.
Горячий Ключ
09:11
09:16
191 км.
4 ч. 8 мин.
Туапсе
10:50
11:00
252 км.
5 ч. 47 мин.
Шепси
11:13
11:14
260 км.
6 ч. 10 мин.
Лазаревская
11:39
11:41
279 км.
6 ч. 36 мин.
Лоо
12:22
12:24
311 км.
7 ч. 19 мин.
Дагомыс
12:33
12:34
318 км.
7 ч. 30 мин.
Сочи
12:46
12:50
327 км.
7 ч. 43 мин.
Хоста
13:07
13:08
340 км.
8 ч. 4 мин.
Адлер
13:17
13:26
348 км.
8 ч. 14 мин.
Аэропорт Сочи
13:35
350 км.
8 ч. 32 мин.
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