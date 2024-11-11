Маршрут следования и продажа билетов
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16:55
5 ч. 58 мин.
22:53
14
Маршрут следования поезда 818С Краснодар — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Краснодар — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Краснодар 1
16:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пашковская
17:11
17:12
10 км.
0 ч. 16 мин.
Усть-Лабинская
17:50
17:51
58 км.
0 ч. 55 мин.
Гречишкино
18:24
18:27
99 км.
1 ч. 29 мин.
Кавказская
18:57
18:59
130 км.
2 ч. 2 мин.
Гулькевичи
19:15
19:16
143 км.
2 ч. 20 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
19:51
19:53
195 км.
2 ч. 56 мин.
Невинномысская
20:44
20:45
272 км.
3 ч. 49 мин.
Курсавка
21:14
21:15
318 км.
4 ч. 19 мин.
Минеральные Воды
21:48
21:51
375 км.
4 ч. 53 мин.
Бештау
22:04
22:05
386 км.
5 ч. 9 мин.
Пятигорск
22:18
22:19
395 км.
5 ч. 23 мин.
Ессентуки
22:32
22:33
411 км.
5 ч. 37 мин.
Кисловодск
22:53
430 км.
5 ч. 58 мин.
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