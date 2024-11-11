Маршрут следования и продажа билетов
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07:09
6 ч. 0 мин.
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Маршрут следования поезда 815С Краснодар — Роза Хутор (Красная Поляна) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Краснодар — Роза Хутор (Красная Поляна) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Краснодар 1
07:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Горячий Ключ
08:11
08:22
42 км.
1 ч. 2 мин.
Туапсе
09:46
10:07
103 км.
2 ч. 37 мин.
Шепси
10:20
10:21
111 км.
3 ч. 11 мин.
Лазаревская
10:45
10:47
130 км.
3 ч. 36 мин.
Лоо
11:25
11:26
162 км.
4 ч. 16 мин.
Дагомыс
11:34
11:42
169 км.
4 ч. 25 мин.
Сочи
11:56
12:05
178 км.
4 ч. 47 мин.
Хоста
12:22
12:23
191 км.
5 ч. 13 мин.
Адлер
12:33
12:36
199 км.
5 ч. 24 мин.
Эсто-Садок
13:03
13:04
236 км.
5 ч. 54 мин.
Роза Хутор
13:09
239 км.
6 ч. 0 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде недостаточная шумоизоляция! Все что на улице слышно и некомфортно ехать. Считаю что за такие деньги можно было бы сделать получше.
Все понравилось! Вагоны чистые и считай новые. Попросили кофе – нам принесли но с некоторой задержкой. Поездка в целом понравилась.
Из всех пассажиров только одна я была в маске))) Вот вам и пандемия! Вагоне вряд ли кто-то дезинфецировал. Хотя в туалете было мыло и средство для дезинфекции рядом.
Я ехал в 10 вагоне. У нас был мировой проводник! Я очень удивлен был уровнем сервиса и общения с пассажирами. Наверное их где-то специально обучали, потому что раньше такого не было.
Чисто и уютно. Немного душновато. Было много людей, наверное вентиляция не справлялась. Поезд едет быстро и плавно. Вагон не трясет по дороге. Хотя меня иногда и укачивает – в ласточках ни разу этого не было.