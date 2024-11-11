Маршрут следования и продажа билетов
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17:09
9 ч. 22 мин.
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Маршрут следования поезда 808С Ростов-на-Дону — Сочи на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Сочи с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
17:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
17:27
17:28
10 км.
0 ч. 18 мин.
Староминская-Тимашевск
18:45
18:46
97 км.
1 ч. 36 мин.
Каневская
19:16
19:17
144 км.
2 ч. 7 мин.
Тимашевская-Обход
19:50
19:51
194 км.
2 ч. 41 мин.
Краснодар 2
20:34
20:36
258 км.
3 ч. 25 мин.
Краснодар 1
20:45
20:50
261 км.
3 ч. 36 мин.
Горячий Ключ
21:34
21:51
303 км.
4 ч. 25 мин.
Туапсе
23:58
00:03
364 км.
6 ч. 49 мин.
Шепси
00:15
00:17
372 км.
7 ч. 6 мин.
Лазаревская
00:43
00:44
391 км.
7 ч. 34 мин.
Лоо
01:21
01:22
423 км.
8 ч. 12 мин.
Дагомыс
01:31
01:32
430 км.
8 ч. 22 мин.
Сочи
01:46
01:51
439 км.
8 ч. 37 мин.
Хоста
02:07
02:08
452 км.
8 ч. 58 мин.
Адлер
02:17
02:22
460 км.
9 ч. 8 мин.
Аэропорт Сочи
02:31
462 км.
9 ч. 22 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Пока ехали я реально замерзла!!!!!!! Зачем врубать так сильно кондиционер? На второй день после поездки горло очень сильно осипло, пришлось ставить компрессы.
Я брал для себя специально бизнес, чтобы можно было как нормальный человек отдохнуть и проехать с комфортом. Однако этого не получилось сделать, потому что это был не бизнес класс а проходной двор мать вашу. Туда-сюда.
Очень неудобные кресла в поезде. Да поменяйте вы их на что-то получше уже, сколько можно!? 4 часа боли и страданий кот как я могу сказать про этот поезд. Я уже себе и подушечку для шеи купила – без толку.
Хотелось бы увидеть отдельный вагон с супер ВИП сидениями, чтобы была возможность взять себе очень хорошие условия. Рядом ехали какие-то ребята бомжацкой наружности, от которых сильно воняло потом. Просто чтобы ограничить себя от подобных людей, брал бы билеты в этот вагон.
Вежливые проводники и прекрасный персонал. Поезд едет быстро и не гремит. Билеты можно было бы немного подешевле сделать. Как мне кажется перебрали.