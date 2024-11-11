Маршрут следования и продажа билетов
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20:00
4 ч. 10 мин.
00:10
4
Маршрут следования поезда 781А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
21:55
21:56
310 км.
1 ч. 55 мин.
Тверь
22:59
23:00
470 км.
2 ч. 59 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
00:10
630 км.
4 ч. 10 мин.
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