Маршрут следования и продажа билетов
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19:07
3 ч. 10 мин.
22:17
5
Маршрут следования поезда 741Р Нижний Новгород — Иваново на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Иваново с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
19:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
19:28
19:30
32 км.
0 ч. 21 мин.
Ковров 1
21:01
21:03
165 км.
1 ч. 54 мин.
Шуя
21:50
21:51
218 км.
2 ч. 43 мин.
Иваново
22:17
247 км.
3 ч. 10 мин.
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