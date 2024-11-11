Маршрут следования и продажа билетов
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22:20
6 ч. 30 мин.
04:50
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Маршрут следования поезда 727Ч Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
23:56
23:57
116 км.
1 ч. 36 мин.
Тверь
03:22
03:23
471 км.
5 ч. 2 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
04:50
631 км.
6 ч. 30 мин.
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