Маршрут следования и продажа билетов
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07:25
6 ч. 10 мин.
13:35
5
Маршрут следования поезда 723Р Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
09:40
09:41
310 км.
2 ч. 15 мин.
Вышний Волочек
10:46
10:47
353 км.
3 ч. 21 мин.
Тверь
12:09
12:10
469 км.
4 ч. 44 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
13:35
629 км.
6 ч. 10 мин.
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