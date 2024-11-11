Маршрут следования и продажа билетов
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05:01
4 ч. 5 мин.
09:06
4
Маршрут следования поезда 721А Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
05:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
05:22
05:24
32 км.
0 ч. 21 мин.
Владимир
07:01
07:03
220 км.
2 ч. 0 мин.
Москва
Восточный Вокзал
09:06
396 км.
4 ч. 5 мин.
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