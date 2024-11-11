Маршрут следования и продажа билетов
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06:32
3 ч. 44 мин.
10:16
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Маршрут следования поезда 701Ч Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
06:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
08:16
08:18
176 км.
1 ч. 44 мин.
Гороховец
09:33
09:34
324 км.
3 ч. 1 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
10:16
396 км.
3 ч. 44 мин.
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