Поезд 477У Челябинск — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:15

Челябинск

2 д. 14 ч. 43 мин.

09:58

Адлер

51

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Маршрут следования поезда 477У Челябинск — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Челябинск — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Челябинск-Главный

19:15

0 км.

0 ч. 0 мин.

Чебаркуль

20:33

2 мин.

20:35

69 км.

1 ч. 18 мин.

Миасс 1

20:59

4 мин.

21:03

84 км.

1 ч. 44 мин.

Златоуст

22:14

4 мин.

22:18

116 км.

2 ч. 59 мин.

Бердяуш

23:16

2 мин.

23:18

152 км.

4 ч. 1 мин.

Сулея

23:46

2 мин.

23:48

168 км.

4 ч. 31 мин.

Вязовая

00:37

2 мин.

00:39

210 км.

5 ч. 22 мин.

Усть-Катав

00:54

2 мин.

00:56

221 км.

5 ч. 39 мин.

Кропачево

01:21

19 мин.

01:40

236 км.

6 ч. 6 мин.

Аша

02:37

2 мин.

02:39

281 км.

7 ч. 22 мин.

Уфа

04:21

37 мин.

04:58

369 км.

9 ч. 6 мин.

Раевка

07:30

2 мин.

07:32

469 км.

12 ч. 15 мин.

Аксаково

08:54

2 мин.

08:56

520 км.

13 ч. 39 мин.

Приютово

09:17

2 мин.

09:19

539 км.

14 ч. 2 мин.

Абдулино

09:55

2 мин.

09:57

569 км.

14 ч. 40 мин.

Бугуруслан

11:18

2 мин.

11:20

650 км.

16 ч. 3 мин.

Похвистнево

11:39

2 мин.

11:41

669 км.

16 ч. 24 мин.

Новоотрадная

12:28

2 мин.

12:30

730 км.

17 ч. 13 мин.

Кинель

13:12

2 мин.

13:14

779 км.

17 ч. 57 мин.

Самара

13:54

31 мин.

14:25

813 км.

18 ч. 39 мин.

Чапаевск

15:03

2 мин.

15:05

849 км.

19 ч. 48 мин.

Пугачевск

18:02

3 мин.

18:05

972 км.

22 ч. 47 мин.

Балаково

19:25

3 мин.

19:28

1040 км.

1 д. 0 ч. 10 мин.

Вольск 2

20:28

3 мин.

20:31

1074 км.

1 д. 1 ч. 13 мин.

Сенная

21:07

5 мин.

21:12

1098 км.

1 д. 1 ч. 52 мин.

Саратов 1
Пассажирский

23:51

46 мин.

00:37

1193 км.

1 д. 4 ч. 36 мин.

Карамыш

02:47

2 мин.

02:49

1265 км.

1 д. 7 ч. 32 мин.

Петров Вал

04:23

2 мин.

04:25

1359 км.

1 д. 9 ч. 8 мин.

Волгоград 1

07:48

42 мин.

08:30

1525 км.

1 д. 12 ч. 33 мин.

Суровикино

10:45

2 мин.

10:47

1648 км.

1 д. 15 ч. 30 мин.

Обливская

11:13

2 мин.

11:15

1674 км.

1 д. 15 ч. 58 мин.

Морозовская

12:12

5 мин.

12:17

1727 км.

1 д. 16 ч. 57 мин.

Тацинская

13:14

2 мин.

13:16

1771 км.

1 д. 17 ч. 59 мин.

Белая Калитва

14:12

2 мин.

14:14

1807 км.

1 д. 18 ч. 57 мин.

Лихая

15:36

27 мин.

16:03

1851 км.

1 д. 20 ч. 21 мин.

Сулин

16:56

2 мин.

16:58

1882 км.

1 д. 21 ч. 41 мин.

Шахтная

17:44

2 мин.

17:46

1900 км.

1 д. 22 ч. 29 мин.

Новочеркасск

19:00

2 мин.

19:02

1936 км.

1 д. 23 ч. 45 мин.

Ростов
Главный

19:57

40 мин.

20:37

1974 км.

2 д. 0 ч. 42 мин.

Тихорецкая

23:31

2 мин.

23:33

2129 км.

2 д. 4 ч. 16 мин.

Кавказская

00:29

32 мин.

01:01

2187 км.

2 д. 5 ч. 14 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

02:02

2 мин.

02:04

2249 км.

2 д. 6 ч. 47 мин.

Курганная

02:36

3 мин.

02:39

2289 км.

2 д. 7 ч. 21 мин.

Белореченская

03:39

35 мин.

04:14

2346 км.

2 д. 8 ч. 24 мин.

Хадыженская

05:23

4 мин.

05:27

2394 км.

2 д. 10 ч. 8 мин.

Туапсе

06:59

4 мин.

07:03

2443 км.

2 д. 11 ч. 44 мин.

Лазаревская

07:51

4 мин.

07:55

2470 км.

2 д. 12 ч. 36 мин.

Лоо

08:38

14 мин.

08:52

2502 км.

2 д. 13 ч. 23 мин.

Сочи

09:15

10 мин.

09:25

2518 км.

2 д. 14 ч. 0 мин.

Хоста

09:44

2 мин.

09:46

2531 км.

2 д. 14 ч. 29 мин.

Адлер

09:58

2539 км.

2 д. 14 ч. 43 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Челябинск → Адлер Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Челябинск и Адлер

Информация о поезде 477У

Планируете поездку по маршруту Челябинск — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 477У. Этот поезд отправляется со станции Челябинск в 19:15 и прибывает на конечную станцию Адлер в 09:58. Вся дорога занимает 2 д. 14 ч. 43 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 9 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 477У Челябинск - Адлер: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

51 станция

Самая длинная остановка:

46 мин. – станция Саратов 1 (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. марина

    довелось нам с семьей ехать в этом поезде 13 августа 2019 г. Одни минусы - отсутствие кондиционера. чуть не грохнулась в обморок. вагон грязный, туалет грязный, розетка одна, как хочешь, так и заряжай телефон. Единственный плюс - проводники - два молодых человека. Не советую этот поезд, лучше доплатить за билет, и ехать с комфортом!!!

    Ответить
  2. Валентина

    Вентиляция не работает, окна сломаны как и розетки тоже сломаны. Именно так встретило нас купе этого поезда. «Замечательно» одним словом. Никакого комфорта вообще. Это дно.

    Ответить
  3. Аркадий Петрович

    Очень старый и дряхлый состав не знаю когда его чинили в последний раз. Все трясятся гремит и свистит. Хорошо что вообще доехали. Могли бы не доехать с таким поездом.

    Ответить
  4. Мельник Вероника

    Добрый день. Очень опечалило общее состояние вагона да и железной дороги в целом. В вагоне отсутствовал биотуалет. А также не было кондиционера. Когда я спала – ночью проснулась от того что вспотела и вся подушка была мокрой.

    Ответить
  5. Анна Николаевна

    3 из 5. Минусы за биотуалет которого нет. А также за электричество которого тоже не было! Ехали почти всю дорогу в темноте и с неработающим кондиционером. Вот они знаменитые комфортные условия которые предлагают пассажирам.

    Ответить
  6. Роман

    Хорошая проводница. Старалась всю дорогу. Убирала вагон усердно и много раз. Постельное белье не очень новое, видно что стиралось уже много раз. Подушка не удобная. Но если оценивать состав полностью, я думал что будет гораздо хуже.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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