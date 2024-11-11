Поезд 457С Анапа — Челябинск

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:15

Анапа

2 д. 10 ч. 5 мин.

20:20

Челябинск

38

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Маршрут следования поезда 457С Анапа — Челябинск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Челябинск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

10:15

0 км.

0 ч. 0 мин.

Варениковская

11:17

2 мин.

11:19

32 км.

1 ч. 2 мин.

Крымская

13:10

56 мин.

14:06

65 км.

2 ч. 55 мин.

Абинская

14:21

2 мин.

14:23

76 км.

4 ч. 6 мин.

Краснодар 1

15:33

5 мин.

15:38

144 км.

5 ч. 18 мин.

Динская

16:14

4 мин.

16:18

171 км.

5 ч. 59 мин.

Кореновск

16:51

2 мин.

16:53

205 км.

6 ч. 36 мин.

Выселки

17:17

16 мин.

17:33

224 км.

7 ч. 2 мин.

Тихорецкая

18:51

19 мин.

19:10

271 км.

8 ч. 36 мин.

Ровное

20:10

5 мин.

20:15

307 км.

9 ч. 55 мин.

Ея

20:28

5 мин.

20:33

315 км.

10 ч. 13 мин.

Белоглинская

20:58

5 мин.

21:03

333 км.

10 ч. 43 мин.

Сальск

22:43

30 мин.

23:13

402 км.

12 ч. 28 мин.

Зимовники

01:14

10 мин.

01:24

504 км.

14 ч. 59 мин.

Ремонтная

02:03

7 мин.

02:10

540 км.

15 ч. 48 мин.

Котельниково

02:58

2 мин.

03:00

577 км.

16 ч. 43 мин.

Жутово

03:56

2 мин.

03:58

630 км.

17 ч. 41 мин.

Сарепта

05:48

2 мин.

05:50

718 км.

19 ч. 33 мин.

Волгоград 1

06:25

40 мин.

07:05

739 км.

20 ч. 10 мин.

Петров Вал

10:23

4 мин.

10:27

905 км.

1 д. 0 ч. 8 мин.

Саратов 1
Пассажирский

14:12

33 мин.

14:45

1070 км.

1 д. 3 ч. 57 мин.

Сенная

17:15

12 мин.

17:27

1165 км.

1 д. 7 ч. 0 мин.

Возрождение

19:00

3 мин.

19:03

1266 км.

1 д. 8 ч. 45 мин.

Сызрань Город

20:11

18 мин.

20:29

1318 км.

1 д. 9 ч. 56 мин.

Жигулевское Море

23:28

15 мин.

23:43

1396 км.

1 д. 13 ч. 13 мин.

Кинель

01:38

2 мин.

01:40

1474 км.

1 д. 15 ч. 23 мин.

Бугуруслан

03:41

2 мин.

03:43

1600 км.

1 д. 17 ч. 26 мин.

Абдулино

05:15

12 мин.

05:27

1681 км.

1 д. 19 ч. 0 мин.

Аксаково

06:25

2 мин.

06:27

1730 км.

1 д. 20 ч. 10 мин.

Уфа

10:17

42 мин.

10:59

1871 км.

2 д. 0 ч. 2 мин.

Кропачево

14:05

15 мин.

14:20

2004 км.

2 д. 3 ч. 50 мин.

Усть-Катав

14:48

2 мин.

14:50

2019 км.

2 д. 4 ч. 33 мин.

Вязовая

15:07

2 мин.

15:09

2030 км.

2 д. 4 ч. 52 мин.

Сулея

15:51

2 мин.

15:53

2072 км.

2 д. 5 ч. 36 мин.

Бердяуш

16:17

2 мин.

16:19

2088 км.

2 д. 6 ч. 2 мин.

Златоуст

17:17

5 мин.

17:22

2124 км.

2 д. 7 ч. 2 мин.

Миасс 1

18:27

5 мин.

18:32

2156 км.

2 д. 8 ч. 12 мин.

Челябинск-Главный

20:20

2238 км.

2 д. 10 ч. 5 мин.

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Погода на станциях Анапа и Челябинск

Информация о поезде 457С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Челябинск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 457С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 10:15 и прибывает на конечную станцию Челябинск в 20:20. Вся дорога занимает 2 д. 10 ч. 5 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 32 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 457С

Количество остановок поезда:

38 станций

Самая длинная остановка:

56 мин. – станция Крымская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Полина В.

    жаль констатировать факт, но я надеялась что все-же если возьму билет подороже то будут нормальные условия для проживания. Как оказалось я сильно ошибалась. Потому что в нашем купе не то что кондиционера не было – у нас не было нормальной вентиляции.

    Ответить
  2. Слава

    Жара. За окном под 40 градусов тепла. И как вы понимаете – кондиционера нет. Парился, 7 потов сошло когда доехал. Готов был нырнуть в любую лужу лишь бы хоть как-то охладиться.

    Ответить
  3. Воронаева Алина

    Не берите вагон с буфетом – персонал постоянно разговаривает до 11 вечера не смолкает. И посетители постоянно приходят. Никакого отдыха и расслабления.

    Ответить
  4. Виктор Олегович

    Пыли в вагоне как в заброшенном доме. Просто тьма тьмущая. Невозможно вообще находиться. Жена протирала влажными салфетками все полки. Выбросили в мусорку штук 10 пока все прибрали. Черные были.

    Ответить
  5. Зинаида

    Матрасы и подушки считай новые. Белоснежное белье, которое приято пахло. Плохо что не все пассажиры соблюдают меры приличия при проезде в общественном транспорте. Но это лишь подтверждает уровень воспитания большинства.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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