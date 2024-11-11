Поезд 392У Москва — Челябинск

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

12:52

Москва

1 д. 17 ч. 8 мин.

06:00

Челябинск

47

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Маршрут следования поезда 392У Москва — Челябинск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Челябинск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Казанская
Казанский Вокзал

12:52

0 км.

0 ч. 0 мин.

Рязань 1

15:36

40 мин.

16:16

181 км.

2 ч. 44 мин.

Шилово

17:43

10 мин.

17:53

264 км.

4 ч. 51 мин.

Сасово

18:45

5 мин.

18:50

331 км.

5 ч. 53 мин.

Зубова Поляна

19:52

2 мин.

19:54

397 км.

7 ч. 0 мин.

Потьма

20:03

8 мин.

20:11

402 км.

7 ч. 11 мин.

Торбеево

20:31

2 мин.

20:33

424 км.

7 ч. 39 мин.

Ковылкино

21:10

3 мин.

21:13

468 км.

8 ч. 18 мин.

Кадошкино

21:46

2 мин.

21:48

500 км.

8 ч. 54 мин.

Рузаевка

22:21

23 мин.

22:44

534 км.

9 ч. 29 мин.

Воеводское

23:19

2 мин.

23:21

564 км.

10 ч. 27 мин.

Ночка

00:01

2 мин.

00:03

612 км.

11 ч. 9 мин.

Инза

00:20

41 мин.

01:01

628 км.

11 ч. 28 мин.

Глотовка

01:51

2 мин.

01:53

652 км.

12 ч. 59 мин.

Вешкайма

02:24

2 мин.

02:26

681 км.

13 ч. 32 мин.

Чуфарово

02:48

2 мин.

02:50

696 км.

13 ч. 56 мин.

Майна

03:16

2 мин.

03:18

714 км.

14 ч. 24 мин.

Ульяновск
Центральный

04:07

60 мин.

05:07

762 км.

15 ч. 15 мин.

Верхняя Терраса

05:32

2 мин.

05:34

777 км.

16 ч. 40 мин.

Чердаклы

05:54

2 мин.

05:56

797 км.

17 ч. 2 мин.

Димитровград

06:55

19 мин.

07:14

847 км.

18 ч. 3 мин.

Погрузная

08:19

2 мин.

08:21

901 км.

19 ч. 27 мин.

Нурлат

09:07

5 мин.

09:12

932 км.

20 ч. 15 мин.

Челна

09:37

2 мин.

09:39

951 км.

20 ч. 45 мин.

Шентала

10:06

2 мин.

10:08

975 км.

21 ч. 14 мин.

Клявлино

10:57

2 мин.

10:59

1016 км.

22 ч. 5 мин.

Бугульма

12:05

10 мин.

12:15

1074 км.

23 ч. 13 мин.

Уруссу

13:14

2 мин.

13:16

1116 км.

1 д. 0 ч. 22 мин.

Туймазы

13:41

7 мин.

13:48

1132 км.

1 д. 0 ч. 49 мин.

Кандры

14:18

25 мин.

14:43

1157 км.

1 д. 1 ч. 26 мин.

Буздяк

15:15

3 мин.

15:18

1184 км.

1 д. 2 ч. 23 мин.

Чишмы 1

16:22

2 мин.

16:24

1240 км.

1 д. 3 ч. 30 мин.

Дема

17:48

1 мин.

17:49

1271 км.

1 д. 4 ч. 56 мин.

Уфа

18:04

42 мин.

18:46

1280 км.

1 д. 5 ч. 12 мин.

Аша

20:34

5 мин.

20:39

1368 км.

1 д. 7 ч. 42 мин.

Миньяр

21:00

1 мин.

21:01

1385 км.

1 д. 8 ч. 8 мин.

Симская

21:20

2 мин.

21:22

1397 км.

1 д. 8 ч. 28 мин.

Кропачево

21:48

34 мин.

22:22

1415 км.

1 д. 8 ч. 56 мин.

Усть-Катав

22:48

5 мин.

22:53

1430 км.

1 д. 9 ч. 56 мин.

Вязовая

23:09

2 мин.

23:11

1441 км.

1 д. 10 ч. 17 мин.

Мурсалимкино

23:34

1 мин.

23:35

1460 км.

1 д. 10 ч. 42 мин.

Сулея

00:04

2 мин.

00:06

1483 км.

1 д. 11 ч. 12 мин.

Бердяуш

00:29

2 мин.

00:31

1499 км.

1 д. 11 ч. 37 мин.

Златоуст

01:27

57 мин.

02:24

1535 км.

1 д. 12 ч. 35 мин.

Миасс 1

03:30

21 мин.

03:51

1567 км.

1 д. 14 ч. 38 мин.

Чебаркуль

04:13

5 мин.

04:18

1582 км.

1 д. 15 ч. 21 мин.

Челябинск-Главный

06:00

1651 км.

1 д. 17 ч. 8 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Челябинск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Москва и Челябинск

Информация о поезде 392У

Планируете поездку по маршруту Москва — Челябинск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 392У. Этот поезд отправляется со станции Москва в 12:52 и прибывает на конечную станцию Челябинск в 06:00. Вся дорога занимает 1 д. 17 ч. 8 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 53 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 4762 руб.
  • стоимость купейного места – 4762 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 392У Москва - Челябинск: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

47 станций

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Ульяновск (Центральный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

4762 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. Zhd-online.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

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Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Вадим

    Ехал почти двое суток. Очень устал. Подушка очень неудобная, старая, а полки скрипят. В остальном же серьезных замечаний нет. Проводники вежливые, свою работу знают и выполняют хорошо. Если что-то попросишь, то очень быстро помогают.

    Ответить
  2. Валерия

    Осталось хорошее впечатление от поездки. В 1 вагоне было очень комфортно и чисто. Почти 2 суток пути прошли практически незаметно. Хочу отметить теплое отношение проводников. Единственное, что не понравилось, - в конце пути неприятный запах в уборной.

    Ответить
  3. Галина

    Поезд прибыл на станцию точно по расписанию. Проводница была вежливой и внимательной. Следила за чистотой вагона. Много раз уточняла нужно ли что-то и все ли хорошо.

    Ответить
  4. Анна

    Во времена пандемии в поезде никакой санобработки не делали. Вообще. Даже антисептиком поручни не обрабатывали. Вот так и распространяются вирусы по свету.

    Ответить
  5. Рената Р.

    Проводники работают отлично. Плохо что в вагоне форточка только в туалете. И если жарко – никак не откроешь, чтобы все проветрилось.

    Ответить
  6. Николай

    Окна жесть. Деревянные, дырки снизу заклеены скотчем!!!!!!! И ветер свищет по полной программе. Это что-то нереальное. За что платил?

    Ответить
  7. Валерия Владимировна

    Добрый день. Ехала с дочкой. Поезд нам понравился. Очень уютный и было не холодно. Проводница бывалая. Видно что все делает четко.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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