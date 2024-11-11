Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 376Г Пенза — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пенза — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
13:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Саранск
16:50
16:55
110 км.
3 ч. 21 мин.
Красный Узел
17:25
17:51
136 км.
3 ч. 56 мин.
Атяшево
19:07
19:26
187 км.
5 ч. 38 мин.
Алатырь
20:38
20:40
230 км.
7 ч. 9 мин.
Буинск
21:46
21:48
279 км.
8 ч. 17 мин.
Канаш
22:47
23:22
322 км.
9 ч. 18 мин.
Урмары
00:01
00:03
357 км.
10 ч. 32 мин.
Казань
Пассажирская
01:25
430 км.
11 ч. 56 мин.
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