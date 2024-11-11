Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 344С Адлер — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
10:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
10:58
11:00
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
11:20
11:26
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
11:53
12:02
37 км.
1 ч. 7 мин.
Лазаревская
12:42
12:52
69 км.
1 ч. 56 мин.
Туапсе
13:40
13:53
96 км.
2 ч. 54 мин.
Горячий Ключ
16:12
17:03
157 км.
5 ч. 26 мин.
Краснодар 1
18:14
18:58
199 км.
7 ч. 28 мин.
Динская
19:38
19:40
226 км.
8 ч. 52 мин.
Кореновск
20:14
20:16
260 км.
9 ч. 28 мин.
Выселки
20:40
20:42
279 км.
9 ч. 54 мин.
Тихорецкая
21:43
22:00
326 км.
10 ч. 57 мин.
Ровное
22:48
22:53
362 км.
12 ч. 2 мин.
Белоглинская
23:25
23:33
388 км.
12 ч. 39 мин.
Сальск
00:53
01:23
457 км.
14 ч. 7 мин.
Пролетарская
01:58
02:00
484 км.
15 ч. 12 мин.
Зимовники
03:23
03:32
560 км.
16 ч. 37 мин.
Ремонтная
04:10
04:18
596 км.
17 ч. 24 мин.
Котельниково
05:03
05:08
633 км.
18 ч. 17 мин.
Жутово
06:01
06:04
686 км.
19 ч. 15 мин.
Сарепта
07:58
08:10
774 км.
21 ч. 12 мин.
Волгоград 1
08:50
09:24
795 км.
22 ч. 4 мин.
Петров Вал
12:49
12:52
961 км.
1 д. 2 ч. 3 мин.
Саратов 1
Пассажирский
16:09
16:37
1126 км.
1 д. 5 ч. 23 мин.
Сенная
19:06
19:08
1221 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
Кулатка
20:15
20:17
1296 км.
1 д. 9 ч. 29 мин.
Возрождение
20:43
20:45
1322 км.
1 д. 9 ч. 57 мин.
Сызрань Город
21:54
22:06
1374 км.
1 д. 11 ч. 8 мин.
Новокуйбышевская
01:05
01:07
1469 км.
1 д. 14 ч. 19 мин.
Самара
01:32
02:24
1485 км.
1 д. 14 ч. 46 мин.
Кинель
03:09
03:11
1519 км.
1 д. 16 ч. 23 мин.
Богатое
04:14
04:15
1568 км.
1 д. 17 ч. 28 мин.
Бузулук
05:41
06:02
1639 км.
1 д. 18 ч. 55 мин.
Тоцкая
06:55
06:57
1685 км.
1 д. 20 ч. 9 мин.
Сорочинская
07:25
07:27
1709 км.
1 д. 20 ч. 39 мин.
Новосергиевская
08:19
08:21
1760 км.
1 д. 21 ч. 33 мин.
Оренбург
10:20
11:18
1863 км.
1 д. 23 ч. 34 мин.
Сакмарская
11:57
12:27
1891 км.
2 д. 1 ч. 11 мин.
Саракташ
13:29
13:31
1961 км.
2 д. 2 ч. 43 мин.
Кувандык
14:51
14:53
2037 км.
2 д. 4 ч. 5 мин.
Медногорск
15:26
15:28
2055 км.
2 д. 4 ч. 40 мин.
Новотроицк
16:59
17:04
2112 км.
2 д. 6 ч. 13 мин.
Никель
17:34
17:36
2128 км.
2 д. 6 ч. 48 мин.
Орск
17:50
18:28
2133 км.
2 д. 7 ч. 4 мин.
Бреды
21:29
21:31
2311 км.
2 д. 10 ч. 43 мин.
Карталы 1
22:35
23:08
2385 км.
2 д. 11 ч. 49 мин.
Тамерлан
23:53
23:54
2428 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Троицк
01:10
01:12
2517 км.
2 д. 14 ч. 24 мин.
Челябинск-Главный
03:00
2631 км.
2 д. 16 ч. 14 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Плюсом данного поезда считаю то, что в вагоне была очень комфортная температура и вагон очень чистый и новый. Поездка был замечательной.
Впервые ехал в таком шикарном плацкартном вагон! Как будто только что сошел с конвеера! Даже есть ЮСБИ розетки для подзарядки телефона! А также очень удобные кресла.
Зашла написать положительный отзыв об этом поезде. Проводница Анна очень хорошо выполняла свою работу. Своевременно проводилась уборка. Санузел был в приличном состоянии. Нисколько не пожалела, что выбрала этот поезд!
Поезд очень достойный. Не повезло только с пассажирами. Половина вагона была бабушки, которые ехали из санатория. И их внуки. Постоянные разговоры про одно и то же – я в конце просто не снимала наушники чтобы просто их не слышать.
Биотуалет. Чистый и аккуратный. Вагон ухоженный. Проводница не навязчивая и доброжелательная. Очень хорошая поездка получилась.