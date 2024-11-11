Маршрут следования и продажа билетов
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21:50
3 д. 0 ч. 18 мин.
22:08
33
Маршрут следования поезда 305Ф Ташкент (Узбекистан) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ташкент (Узбекистан) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ташкент
Центральный
21:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сарыагаш
23:08
00:55
22 км.
1 ч. 18 мин.
Арыс 1
03:03
03:45
131 км.
5 ч. 13 мин.
Тимур
04:49
04:59
184 км.
6 ч. 59 мин.
Туркестан
05:56
06:26
238 км.
8 ч. 6 мин.
Яны-Курган
08:02
08:17
341 км.
10 ч. 12 мин.
Шиели
09:33
09:55
391 км.
11 ч. 43 мин.
Кызылорда
13:15
13:41
515 км.
15 ч. 25 мин.
Жосалы
15:55
16:05
646 км.
18 ч. 5 мин.
Торетам
17:09
17:19
708 км.
19 ч. 19 мин.
Казалы
18:42
19:12
800 км.
20 ч. 52 мин.
Арал Тенизи
21:05
21:25
911 км.
23 ч. 15 мин.
Сексеул
22:12
22:32
961 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Шалкар
01:06
01:26
1103 км.
1 д. 3 ч. 16 мин.
Жем
04:01
04:16
1257 км.
1 д. 6 ч. 11 мин.
Кандыагаш
05:48
05:53
1346 км.
1 д. 7 ч. 58 мин.
Актобе
07:15
07:40
1437 км.
1 д. 9 ч. 25 мин.
Жайсан
09:19
11:19
1531 км.
1 д. 11 ч. 29 мин.
Илецк 1
12:46
14:50
1623 км.
1 д. 14 ч. 56 мин.
Оренбург
17:10
18:00
1690 км.
1 д. 19 ч. 20 мин.
Сорочинская
20:27
20:29
1840 км.
1 д. 22 ч. 37 мин.
Бузулук
21:34
21:55
1910 км.
1 д. 23 ч. 44 мин.
Самара
00:40
01:21
2061 км.
2 д. 2 ч. 50 мин.
Сызрань 1
03:34
03:39
2170 км.
2 д. 5 ч. 44 мин.
Кузнецк
05:18
05:23
2295 км.
2 д. 7 ч. 28 мин.
Чаадаевка
05:58
06:00
2340 км.
2 д. 8 ч. 8 мин.
Асеевская
06:16
06:18
2355 км.
2 д. 8 ч. 26 мин.
Пенза 1
07:11
07:52
2401 км.
2 д. 9 ч. 21 мин.
Моршанск
12:44
13:00
2618 км.
2 д. 14 ч. 54 мин.
Ряжск 1
15:49
15:51
2731 км.
2 д. 17 ч. 59 мин.
Скопин
16:35
16:37
2768 км.
2 д. 18 ч. 45 мин.
Ожерелье
20:13
20:15
2905 км.
2 д. 22 ч. 23 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
22:08
3015 км.
3 д. 0 ч. 18 мин.
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