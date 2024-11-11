Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 263Й Ульяновск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ульяновск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
12:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вешкайма
13:41
13:43
81 км.
1 ч. 41 мин.
Инза
15:00
15:30
135 км.
3 ч. 0 мин.
Рузаевка
17:17
17:32
229 км.
5 ч. 17 мин.
Кадошкино
18:10
18:12
263 км.
6 ч. 10 мин.
Ковылкино
18:47
18:49
295 км.
6 ч. 47 мин.
Торбеево
19:27
19:29
339 км.
7 ч. 27 мин.
Потьма
19:48
19:50
361 км.
7 ч. 48 мин.
Зубова Поляна
19:59
20:01
366 км.
7 ч. 59 мин.
Рязань 1
00:06
00:22
577 км.
12 ч. 6 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
03:51
758 км.
15 ч. 51 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд сплошное ретро. Но не такое ретро что ехать противно, а такое ретро что ехать даже приятно. Потому что внутри было очень чисто и ухоженно. Простыни выдали белые-пребелые. Проводница не навязывалась со своими услугами, что мне лично нравится.
Поездка прошла хорошо. Все понравилось. Умные и находчивые проводницы. В соседнем вагоне было лучше чем у нас – там прохладнее кондиционер работал. В туалете было мыло и бумага. На входе был даже антисептик.
Мне во интересно. Наши поезда дойдут до того чтобы был интернет через вайфай в вагонах или нет? Сколько уже можно передвигаться на этих поездах и не иметь возможности параллельно сидеть в интернете и заниматься своими делами?
Обслуживание на уровне. Проводница приятая женщина. Ехал с женой и дочкой. Вагоны удобные и комфортные.
Я как пенсионерка скажу что цена очень высокая за билеты. Мне буквально третью часть пенсии нужно отдать чтобы доехать. Почему для пенсионеров не предусмотрены льготы на проезд!