Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 239Щ Москва — Полоцк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Полоцк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
23:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
02:37
03:15
215 км.
2 ч. 42 мин.
Смоленск
Центральный
05:30
06:14
367 км.
5 ч. 35 мин.
Голынки
07:02
07:04
409 км.
7 ч. 7 мин.
Рудня
07:25
07:29
431 км.
7 ч. 30 мин.
Лиозно
07:52
07:55
449 км.
7 ч. 57 мин.
Витебск
08:36
09:09
492 км.
8 ч. 41 мин.
Летцы
09:32
09:33
508 км.
9 ч. 37 мин.
Шумилино
09:52
09:54
530 км.
9 ч. 57 мин.
Полоцк
10:38
586 км.
10 ч. 43 мин.
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