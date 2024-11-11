Поезд 233Е Екатеринбург — Имеретинский Курорт (Адлер)

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:53

Екатеринбург

2 д. 16 ч. 26 мин.

04:19

Имеретинский Курорт (Адлер)

44

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Маршрут следования поезда 233Е Екатеринбург — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками

Расписание поезда Екатеринбург — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Екатеринбург
Пассажирский

11:53

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ревда

12:39

2 мин.

12:41

41 км.

0 ч. 46 мин.

Дружинино

13:20

28 мин.

13:48

65 км.

1 ч. 27 мин.

Чад

16:36

1 мин.

16:37

209 км.

4 ч. 43 мин.

Чернушка

17:41

2 мин.

17:43

278 км.

5 ч. 48 мин.

Янаул

18:39

2 мин.

18:41

352 км.

6 ч. 46 мин.

Сарапул

19:45

1 мин.

19:46

425 км.

7 ч. 52 мин.

Агрыз

20:35

18 мин.

20:53

472 км.

8 ч. 42 мин.

Можга

21:43

2 мин.

21:45

522 км.

9 ч. 50 мин.

Кизнер

22:26

2 мин.

22:28

568 км.

10 ч. 33 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

00:48

7 мин.

00:55

726 км.

12 ч. 55 мин.

Канаш

02:55

38 мин.

03:33

833 км.

15 ч. 2 мин.

Саранск

09:56

10 мин.

10:06

1039 км.

22 ч. 3 мин.

Пенза 1

13:53

40 мин.

14:33

1149 км.

1 д. 2 ч. 0 мин.

Сердобск

16:23

2 мин.

16:25

1248 км.

1 д. 4 ч. 30 мин.

Ртищево 1

17:18

12 мин.

17:30

1283 км.

1 д. 5 ч. 25 мин.

Аркадак

18:29

2 мин.

18:31

1323 км.

1 д. 6 ч. 36 мин.

Балашов
Пассажирский

19:18

23 мин.

19:41

1373 км.

1 д. 7 ч. 25 мин.

Поворино

21:28

24 мин.

21:52

1445 км.

1 д. 9 ч. 35 мин.

Новохоперск

22:41

2 мин.

22:43

1494 км.

1 д. 10 ч. 48 мин.

Таловая

23:40

2 мин.

23:42

1552 км.

1 д. 11 ч. 47 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

01:23

15 мин.

01:38

1638 км.

1 д. 13 ч. 30 мин.

Россошь

03:37

15 мин.

03:52

1726 км.

1 д. 15 ч. 44 мин.

Кутейниково

05:48

2 мин.

05:50

1828 км.

1 д. 17 ч. 55 мин.

Миллерово

06:38

2 мин.

06:40

1883 км.

1 д. 18 ч. 45 мин.

Каменская

07:36

2 мин.

07:38

1949 км.

1 д. 19 ч. 43 мин.

Лихая

08:01

24 мин.

08:25

1968 км.

1 д. 20 ч. 8 мин.

Зверево

08:53

2 мин.

08:55

1984 км.

1 д. 21 ч. 0 мин.

Сулин

09:15

2 мин.

09:17

1999 км.

1 д. 21 ч. 22 мин.

Шахтная

09:51

2 мин.

09:53

2017 км.

1 д. 21 ч. 58 мин.

Новочеркасск

11:11

2 мин.

11:13

2053 км.

1 д. 23 ч. 18 мин.

Ростов
Главный

12:20

15 мин.

12:35

2091 км.

2 д. 0 ч. 27 мин.

Тихорецкая

15:00

10 мин.

15:10

2246 км.

2 д. 3 ч. 7 мин.

Кавказская

16:05

37 мин.

16:42

2304 км.

2 д. 4 ч. 12 мин.

Курганная

18:16

2 мин.

18:18

2362 км.

2 д. 6 ч. 23 мин.

Белореченская

19:13

35 мин.

19:48

2419 км.

2 д. 7 ч. 20 мин.

Хадыженская

21:23

6 мин.

21:29

2467 км.

2 д. 9 ч. 30 мин.

Туапсе

00:07

38 мин.

00:45

2516 км.

2 д. 12 ч. 14 мин.

Лазаревская

01:50

10 мин.

02:00

2543 км.

2 д. 13 ч. 57 мин.

Лоо

02:42

6 мин.

02:48

2575 км.

2 д. 14 ч. 49 мин.

Сочи

03:14

9 мин.

03:23

2591 км.

2 д. 15 ч. 21 мин.

Хоста

03:42

2 мин.

03:44

2604 км.

2 д. 15 ч. 49 мин.

Адлер

03:55

10 мин.

04:05

2612 км.

2 д. 16 ч. 2 мин.

Имеретинский Курорт

04:19

2618 км.

2 д. 16 ч. 26 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Екатеринбург → Имеретинский Курорт (Адлер) Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Екатеринбург и Имеретинский Курорт (Адлер)

Информация о поезде 233Е

Планируете поездку по маршруту Екатеринбург — Имеретинский Курорт (Адлер)? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 233Е. Этот поезд отправляется со станции Екатеринбург в 11:53 и прибывает на конечную станцию Имеретинский Курорт в 04:19. Вся дорога занимает 2 д. 16 ч. 26 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 48 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 233Е

Количество остановок поезда:

44 станции

Самая длинная остановка:

40 мин. – станция Пенза 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Лариса

    Было неприятно ехать, в вагоне очень сильно воняло туалетом. Периодически становилось жарко. Но проводница сама вообще никак не реагировала на это. И включала кондиционер только тогда, когда ей об этом говорили.

    Ответить
  2. Екатерина

    Поездка более-менее понравилась. Вагон был чистым и приятным. Проводницы выполняли свои обязанности хорошо. Несколько раз подметали и делали влажную уборку Что не понравилось – это то, что на весь вагон были только две розетки.

    Ответить
  3. Сергей Павлович

    Взял купе, думал комфортно проедусь. Ага. Розеток в купе не было вообще. Что за дичь подумал я? Узнал у проводницы – да, розеток нет. Старые вагоны. Вот скажите мне пожалуйста – за что были заплачены такие деньги? Если я не могу даже банально свой телефон зарядить?????

    Ответить
  4. Ольга Морж

    Ехала с детьми в купе – постоянно боялась, чтобы их не продуло. Кондиционер дул очень холодным воздухом, было некомфортно даже взрослым. Если бы можно было самому регулировать температуру подачи воздуха в кондиционере, то было бы вообще супер прост.

    Ответить
  5. Нина Валерьевна

    Одна розетка в которой стоит тройник и к нему три телефона подсоединены. И очередь на подзарядку. Вот что это за поезд такой. В туалете было грязно, мыли формально.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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