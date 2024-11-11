Поезд 217А Мурманск — Саратов

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:10

Мурманск

2 д. 12 ч. 25 мин.

11:35

Саратов

45

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Маршрут следования поезда 217А Мурманск — Саратов на карте со всеми остановками

Расписание поезда Мурманск — Саратов с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Мурманск

23:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Кола

23:28

3 мин.

23:31

9 км.

0 ч. 18 мин.

Оленегорск

01:45

10 мин.

01:55

93 км.

2 ч. 35 мин.

Апатиты 1

03:10

15 мин.

03:25

156 км.

4 ч. 0 мин.

Полярные Зори

04:28

2 мин.

04:30

199 км.

5 ч. 18 мин.

Кандалакша

04:58

25 мин.

05:23

222 км.

5 ч. 48 мин.

Княжая

06:20

3 мин.

06:23

259 км.

7 ч. 10 мин.

Чупа

07:53

5 мин.

07:58

326 км.

8 ч. 43 мин.

Лоухи

08:28

15 мин.

08:43

347 км.

9 ч. 18 мин.

Амбарный

09:14

5 мин.

09:19

382 км.

10 ч. 4 мин.

Энгозеро

09:34

5 мин.

09:39

398 км.

10 ч. 24 мин.

Кузема

10:26

10 мин.

10:36

448 км.

11 ч. 16 мин.

Кемь

11:38

35 мин.

12:13

494 км.

12 ч. 28 мин.

Шуерецкая

12:48

1 мин.

12:49

518 км.

13 ч. 38 мин.

Беломорск

13:17

15 мин.

13:32

540 км.

14 ч. 7 мин.

Сумский Посад

14:40

5 мин.

14:45

584 км.

15 ч. 30 мин.

Тегозеро

15:03

2 мин.

15:05

594 км.

15 ч. 53 мин.

Колежма

15:22

2 мин.

15:24

605 км.

16 ч. 12 мин.

Вирандозеро

15:56

2 мин.

15:58

622 км.

16 ч. 46 мин.

Нюхча

16:46

3 мин.

16:49

638 км.

17 ч. 36 мин.

Маленьга

17:08

8 мин.

17:16

649 км.

17 ч. 58 мин.

Куша

18:04

2 мин.

18:06

681 км.

18 ч. 54 мин.

Малошуйка

18:31

14 мин.

18:45

701 км.

19 ч. 21 мин.

Вонгуда

19:55

2 мин.

19:57

755 км.

20 ч. 45 мин.

Кодино

20:44

2 мин.

20:46

812 км.

21 ч. 34 мин.

Обозерская

22:09

30 мин.

22:39

856 км.

22 ч. 59 мин.

Плесецкая

23:36

5 мин.

23:41

938 км.

1 д. 0 ч. 26 мин.

Пукса

23:53

2 мин.

23:55

949 км.

1 д. 0 ч. 43 мин.

Няндома

01:14

15 мин.

01:29

1054 км.

1 д. 2 ч. 4 мин.

Коноша 1

02:37

5 мин.

02:42

1130 км.

1 д. 3 ч. 27 мин.

Вологда 1

05:11

20 мин.

05:31

1327 км.

1 д. 6 ч. 1 мин.

Данилов

07:29

33 мин.

08:02

1441 км.

1 д. 8 ч. 19 мин.

Ярославль
Главный

09:07

30 мин.

09:37

1506 км.

1 д. 9 ч. 57 мин.

Иваново

12:05

40 мин.

12:45

1602 км.

1 д. 12 ч. 55 мин.

Ковров 1

14:23

34 мин.

14:57

1676 км.

1 д. 15 ч. 13 мин.

Дзержинск

17:04

4 мин.

17:08

1809 км.

1 д. 17 ч. 54 мин.

Нижний Новгород
Стригино

17:59

4 мин.

18:03

1830 км.

1 д. 18 ч. 49 мин.

Арзамас 1

21:21

26 мин.

21:47

1920 км.

1 д. 22 ч. 11 мин.

Красный Узел

00:44

26 мин.

01:10

2068 км.

2 д. 1 ч. 34 мин.

Саранск

01:40

10 мин.

01:50

2094 км.

2 д. 2 ч. 30 мин.

Пенза 1

04:59

36 мин.

05:35

2204 км.

2 д. 5 ч. 49 мин.

Сердобск

07:19

2 мин.

07:21

2303 км.

2 д. 8 ч. 9 мин.

Ртищево 1

08:12

30 мин.

08:42

2338 км.

2 д. 9 ч. 2 мин.

Аткарск

10:08

2 мин.

10:10

2431 км.

2 д. 10 ч. 58 мин.

Саратов 1
Пассажирский

11:35

2508 км.

2 д. 12 ч. 25 мин.

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Погода на станциях Мурманск и Саратов

Информация о поезде 217А

Планируете поездку по маршруту Мурманск — Саратов? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 217А. Этот поезд отправляется со станции Мурманск в 23:10 и прибывает на конечную станцию Саратов в 11:35. Вся дорога занимает 2 д. 12 ч. 25 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 5 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 217А

Количество остановок поезда:

45 станций

Самая длинная остановка:

40 мин. – станция Иваново

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Виктория

    Привет. Очень некомфортный поезд. У нас вообще не работал туалет в вагоне, ходили в соседний. В соседнем в туалете не было мыла вообще на протяжении всей дороги. Про то, что из крана еле сочилась вода промолчу. В самом вагоне было душно, будто не работала вентиляция.

    Ответить
  2. Матвей

    Туалет не самый чистый, ночью гремели полки, вагон тоже неплохо было бы подмести нормально, проводницы видимо не особо следят за тем, чтобы поддерживать чистоту. Короче на 3 бала из 5, но и билет не дорогой.

    Ответить
  3. Галина А.

    Добрый день, мы с дочкой ездили на этом поезде 19 сентября 2021 года и меня приятно удивила общая чистота, которая была в вагоне. Я давно не ездила на пассажирских поездах, решила взять плацкарт и была приятно удивлена по итогу.

    Ответить
  4. Сенько Василиса

    Я выбираю этот поезд по двум причинам. Первая то что билеты не сильно дорогие, если сравнивать с большинством других поездов, которые едут в этом же направлении. Вторая то что поезд медленный и ты успеваешь нормально выспаться по дороге.

    Ответить
  5. Мария Станиславовна

    В купе НЕТ РОЗЕТОК!!!!! По-моему это вообще перебор, за что тогда такая стоимость в купе, если ты даже телефон не можешь нормально подзарядить?!?! Разочарована и не советую этот состав никому.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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