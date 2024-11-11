Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 145А Санкт-Петербург — Челябинск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:56
1 д. 16 ч. 36 мин.
04:32
27
Маршрут следования поезда 145А Санкт-Петербург — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
11:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Окуловка
15:16
15:17
237 км.
3 ч. 20 мин.
Бологое-Московское
16:01
16:13
307 км.
4 ч. 5 мин.
Тверь
18:59
19:01
467 км.
7 ч. 3 мин.
Москва
Восточный Вокзал
21:46
22:01
629 км.
9 ч. 50 мин.
Владимир
00:28
00:54
805 км.
12 ч. 32 мин.
Ковров 1
01:36
01:38
865 км.
13 ч. 40 мин.
Вязники
02:25
02:27
921 км.
14 ч. 29 мин.
Дзержинск
03:23
03:25
1000 км.
15 ч. 27 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:53
04:06
1032 км.
15 ч. 57 мин.
Семенов
04:56
04:58
1093 км.
17 ч. 0 мин.
Сухобезводное
05:26
05:28
1130 км.
17 ч. 30 мин.
Ветлужская
05:44
05:46
1149 км.
17 ч. 48 мин.
Урень
06:27
06:29
1200 км.
18 ч. 31 мин.
Шахунья
07:10
07:12
1254 км.
19 ч. 14 мин.
Пижма
07:39
07:40
1289 км.
19 ч. 43 мин.
Буреполом
07:54
07:55
1306 км.
19 ч. 58 мин.
Котельнич 1
08:53
08:55
1376 км.
20 ч. 57 мин.
Киров
Пассажирский
10:10
10:25
1457 км.
22 ч. 14 мин.
Глазов
13:06
13:09
1639 км.
1 д. 1 ч. 10 мин.
Балезино
13:37
14:05
1665 км.
1 д. 1 ч. 41 мин.
Пермь 2
17:47
18:10
1852 км.
1 д. 5 ч. 51 мин.
Кунгур
19:46
19:48
1932 км.
1 д. 7 ч. 50 мин.
Шаля
21:35
21:37
2038 км.
1 д. 9 ч. 39 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
23:51
00:12
2158 км.
1 д. 11 ч. 55 мин.
Каменск-Уральский
01:43
01:45
2251 км.
1 д. 13 ч. 47 мин.
Челябинск-Главный
04:32
2397 км.
1 д. 16 ч. 36 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Челябинск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
В поезде ВСЕ великолепно! Давно не ездила с таким комфортом, спасибо большое проводникам за заботу и внимательное отношение к пассажирам.
Ехали в купе, было под вечер всегда очень жарко. Сильно топила печка, до такой степени что дышать не чем было, постоянно открывали двери, чтобы хоть как-то проветривалось все. А потом ближе к утру наоборот все остывало и было даже немного зябко. Не знаю как там у вас все это работает, но точно нужно то-то изменить и подкрутить.
Ехала 13 октября 2021 было душно. Также раздражал неприятный запах какой-то сырости, которым несло от всего вагона. По работникам поезда претензий никаких не имею.
Что тут говорить, когда даже в туалете не было воды! Антисанитария на каждом шагу, а мы еще как-то пытаемся бороться с эпидемией, тьфу.
Я очень довольна как самой поездкой, так и вообще впечатлениями, которые мне оставили пассажиры. На этот раз не было бабушек, жующих вареные яйца, а попались нормальные компаньоны, с которыми было весело поговорить и провести время.
Мне все понравилось, поездка прошла в хорошем режиме, без каких-то происшествий. Единственным существенным минусом было то, что в туалете почему-то не было мыла, как и антисептика. Хорошо что у меня все было с собой. А так – россия, одним словом.