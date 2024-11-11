Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 141М Орел — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орел — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орел
00:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мценск
01:25
01:30
46 км.
0 ч. 38 мин.
Чернь
01:49
01:51
67 км.
1 ч. 2 мин.
Скуратово
02:08
02:10
88 км.
1 ч. 21 мин.
Плавск
02:29
02:31
112 км.
1 ч. 42 мин.
Щекино
02:59
03:01
147 км.
2 ч. 12 мин.
Ясная Поляна
03:11
03:13
157 км.
2 ч. 24 мин.
Тула
Московский Вокзал
03:25
03:29
168 км.
2 ч. 38 мин.
Москва
Восточный Вокзал
06:21
341 км.
5 ч. 34 мин.
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