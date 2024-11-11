Маршрут следования и продажа билетов
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18:02
15 ч. 53 мин.
09:55
15
Маршрут следования поезда 126Е Тюмень — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
18:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ялуторовск
19:01
19:03
71 км.
0 ч. 59 мин.
Заводоуковская
19:25
19:27
92 км.
1 ч. 23 мин.
Омутинская
20:38
20:40
161 км.
2 ч. 36 мин.
Голышманово
21:14
21:16
205 км.
3 ч. 12 мин.
Ишим
22:18
22:23
281 км.
4 ч. 16 мин.
Называевская
00:01
00:03
411 км.
5 ч. 59 мин.
Любинская
01:01
01:03
507 км.
6 ч. 59 мин.
Омск
Пассажирский
01:42
02:12
557 км.
7 ч. 40 мин.
Калачинская
03:14
03:16
633 км.
9 ч. 12 мин.
Татарская
04:11
04:13
722 км.
10 ч. 9 мин.
Озеро-Карачинское
04:53
04:55
785 км.
10 ч. 51 мин.
Барабинск
05:50
06:13
873 км.
11 ч. 48 мин.
Чулымская
07:52
07:54
1041 км.
13 ч. 50 мин.
Новосибирск
Главный
09:55
1163 км.
15 ч. 53 мин.
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