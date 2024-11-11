Маршрут следования и продажа билетов
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14:40
11 ч. 30 мин.
02:10
29
Маршрут следования поезда 124Ы Красноярск — Абакан на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Абакан с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
14:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Енисей
14:51
14:52
3 км.
0 ч. 11 мин.
Злобино
15:03
15:05
10 км.
0 ч. 23 мин.
Уяр
17:08
17:11
98 км.
2 ч. 28 мин.
Авда
17:38
17:39
120 км.
2 ч. 58 мин.
Саянская
18:00
18:25
143 км.
3 ч. 20 мин.
Кравченко
19:04
19:05
180 км.
4 ч. 24 мин.
Лукашевич
19:22
19:23
191 км.
4 ч. 42 мин.
Кой
19:40
19:41
203 км.
5 ч. 0 мин.
Отроги
19:49
19:50
206 км.
5 ч. 9 мин.
Мана
20:12
20:14
223 км.
5 ч. 32 мин.
Жайма
20:40
20:41
245 км.
6 ч. 0 мин.
Крол
20:55
20:56
254 км.
6 ч. 15 мин.
Джетка
21:08
21:09
263 км.
6 ч. 28 мин.
Сисим
21:24
21:25
274 км.
6 ч. 44 мин.
Щетинкино
21:37
21:38
283 км.
6 ч. 57 мин.
Джебь
21:59
22:00
288 км.
7 ч. 19 мин.
Стофато
22:17
22:18
295 км.
7 ч. 37 мин.
Кошурниково
22:35
22:52
309 км.
7 ч. 55 мин.
Журавлево
23:13
23:14
325 км.
8 ч. 33 мин.
Кизир
23:26
23:27
332 км.
8 ч. 46 мин.
Ирба
23:50
23:51
358 км.
9 ч. 10 мин.
Курагино
00:07
00:12
372 км.
9 ч. 27 мин.
Туба
00:27
00:34
386 км.
9 ч. 47 мин.
Жерлык
00:51
00:52
401 км.
10 ч. 11 мин.
Пионерская
01:01
01:06
409 км.
10 ч. 21 мин.
Крупская
01:25
01:26
427 км.
10 ч. 45 мин.
Минусинск
01:45
01:50
449 км.
11 ч. 5 мин.
Абакан
02:10
465 км.
11 ч. 30 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 6
Есть у меня только одно пожелание к руководству – это снизит стоимость билетов! Или хотя бы сделать боковые места дешевле! Потому что они менее комфортные!
Было все хорошо, поездка понравилась. Цена и качество соответствуют полностью. Мы ехали с ребенком, мужем и моей мамой. Вчетвером. Проводница была очень приветливой девушкой, которая быстро решала любые возникшие пожелания и вопросы.
Отличный поезд, поездка как и всегда прошла отлично. Рекомендую.
Ехала в купе и в вагоне было УЖАСНО ХОЛОДНО! Отопление практически не работало. У меня пока ехала 4 часа сильно замерзли ноги. Не знаю как там у вас принято, но нормальных поездах НОРМАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИ!
Я считаю, что можно было бы и получше комфорт сделать за такую конскую стоимость.
Ехала на нем летом – спарилась! Ехала зимой – замерзла! Не поезд а «чудо» на колесах.