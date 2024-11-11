Маршрут следования и продажа билетов
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08:50
22 ч. 5 мин.
06:55
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Маршрут следования поезда 106Т Петропавловск — Алматы (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петропавловск — Алматы (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петропавловск
08:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кокшетау 1
10:16
10:36
175 км.
1 ч. 26 мин.
Курорт-Боровое
11:28
11:44
240 км.
2 ч. 38 мин.
Нур-Султан 1
14:19
14:39
449 км.
5 ч. 29 мин.
Караганды
Пассажирская
17:42
17:54
645 км.
8 ч. 52 мин.
Сары-Шаган
22:41
23:01
1055 км.
13 ч. 51 мин.
Алматы 2
06:55
1466 км.
22 ч. 5 мин.
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