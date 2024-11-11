Маршрут следования и продажа билетов
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18:55
2 д. 3 ч. 1 мин.
21:56
33
Маршрут следования поезда 099А Санкт-Петербург — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
18:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
22:07
22:08
116 км.
3 ч. 12 мин.
Малая Вишера
22:35
22:36
159 км.
3 ч. 40 мин.
Окуловка
23:28
23:29
240 км.
4 ч. 33 мин.
Бологое-Московское
00:16
00:28
310 км.
5 ч. 21 мин.
Тверь
02:12
02:14
470 км.
7 ч. 17 мин.
Москва
Восточный Вокзал
04:56
05:11
632 км.
10 ч. 1 мин.
Тарусская
06:41
06:43
746 км.
11 ч. 46 мин.
Тула
Московский Вокзал
07:26
08:06
806 км.
12 ч. 31 мин.
Узловая 1
Московской жд
09:08
09:12
852 км.
14 ч. 13 мин.
Ефремов
11:20
11:22
944 км.
16 ч. 25 мин.
Елец
12:39
13:13
1010 км.
17 ч. 44 мин.
Липецк
14:20
14:33
1080 км.
19 ч. 25 мин.
Усмань
16:08
16:10
1142 км.
21 ч. 13 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:19
17:23
1199 км.
22 ч. 24 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:38
19:10
1274 км.
23 ч. 43 мин.
Россошь
20:49
21:24
1362 км.
1 д. 1 ч. 54 мин.
Кутейниково
23:04
23:06
1464 км.
1 д. 4 ч. 9 мин.
Миллерово
23:54
23:56
1519 км.
1 д. 4 ч. 59 мин.
Каменская
00:58
01:00
1585 км.
1 д. 6 ч. 3 мин.
Лихая
01:23
01:48
1604 км.
1 д. 6 ч. 28 мин.
Белая Калитва
02:44
02:46
1648 км.
1 д. 7 ч. 49 мин.
Тацинская
03:47
03:48
1684 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
Морозовская
04:37
04:39
1728 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Волгодонская
06:41
06:43
1823 км.
1 д. 11 ч. 46 мин.
Сальск
09:02
09:32
1948 км.
1 д. 14 ч. 7 мин.
Кавказская
12:19
12:30
2085 км.
1 д. 17 ч. 24 мин.
Белореченская
14:55
15:30
2177 км.
1 д. 20 ч. 0 мин.
Туапсе
18:45
18:59
2274 км.
1 д. 23 ч. 50 мин.
Лазаревская
20:02
20:07
2301 км.
2 д. 1 ч. 7 мин.
Лоо
20:48
20:54
2333 км.
2 д. 1 ч. 53 мин.
Сочи
21:19
21:29
2349 км.
2 д. 2 ч. 24 мин.
Адлер
21:56
2370 км.
2 д. 3 ч. 1 мин.
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