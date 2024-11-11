Маршрут следования и продажа билетов
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03:25
2 д. 18 ч. 43 мин.
22:08
43
Маршрут следования поезда 083Ц Караганды (Казахстан) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Караганды (Казахстан) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Караганды
Пассажирская
03:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Караганды
Сортировочная
03:55
03:59
21 км.
0 ч. 30 мин.
Нура
04:26
04:28
41 км.
1 ч. 1 мин.
Мырза
04:40
04:42
49 км.
1 ч. 15 мин.
Сарыбел
05:57
05:59
103 км.
2 ч. 32 мин.
Анар
06:13
06:14
120 км.
2 ч. 48 мин.
Аршалы
06:36
06:38
146 км.
3 ч. 11 мин.
Астана Нурлы Жол
07:36
08:15
209 км.
4 ч. 11 мин.
Шортанды
09:42
09:45
272 км.
6 ч. 17 мин.
Ак-Куль
10:18
10:22
306 км.
6 ч. 53 мин.
Макинка
11:26
11:30
383 км.
8 ч. 1 мин.
Курорт-Боровое
12:04
12:20
418 км.
8 ч. 39 мин.
Кокшетау 1
13:29
13:50
483 км.
10 ч. 4 мин.
Тайынша
14:54
14:58
547 км.
11 ч. 29 мин.
Смирново
16:14
16:20
624 км.
12 ч. 49 мин.
Петропавловск
18:05
19:35
665 км.
14 ч. 40 мин.
Петухово
20:42
22:02
750 км.
17 ч. 17 мин.
Макушино
22:36
22:38
795 км.
19 ч. 11 мин.
Курган
00:15
00:36
917 км.
20 ч. 50 мин.
Шумиха
02:06
02:08
1047 км.
22 ч. 41 мин.
Челябинск-Главный
04:10
05:22
1166 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Миасс 1
07:05
07:07
1248 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
Златоуст
08:29
08:31
1280 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
Бердяуш
09:29
09:30
1316 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
Сулея
09:59
10:01
1332 км.
1 д. 6 ч. 34 мин.
Вязовая
10:50
10:52
1374 км.
1 д. 7 ч. 25 мин.
Усть-Катав
11:07
11:09
1385 км.
1 д. 7 ч. 42 мин.
Кропачево
11:39
12:02
1400 км.
1 д. 8 ч. 14 мин.
Аша
13:05
13:07
1445 км.
1 д. 9 ч. 40 мин.
Уфа
15:10
15:36
1533 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Аксаково
19:15
19:17
1674 км.
1 д. 15 ч. 50 мин.
Абдулино
20:12
20:20
1723 км.
1 д. 16 ч. 47 мин.
Самара
00:40
01:21
1962 км.
1 д. 21 ч. 15 мин.
Сызрань 1
03:34
03:39
2071 км.
2 д. 0 ч. 9 мин.
Кузнецк
05:18
05:23
2196 км.
2 д. 1 ч. 53 мин.
Чаадаевка
05:58
06:00
2241 км.
2 д. 2 ч. 33 мин.
Асеевская
06:16
06:18
2256 км.
2 д. 2 ч. 51 мин.
Пенза 1
07:11
07:52
2302 км.
2 д. 3 ч. 46 мин.
Моршанск
12:44
13:00
2519 км.
2 д. 9 ч. 19 мин.
Ряжск 1
15:49
15:51
2632 км.
2 д. 12 ч. 24 мин.
Скопин
16:35
16:37
2669 км.
2 д. 13 ч. 10 мин.
Ожерелье
20:13
20:15
2806 км.
2 д. 16 ч. 48 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
22:08
2916 км.
2 д. 18 ч. 43 мин.
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