Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 070М Москва — Липецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Липецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
14:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
17:15
17:20
181 км.
2 ч. 25 мин.
Ряжск 1
18:48
18:50
286 км.
3 ч. 58 мин.
Богоявленск
19:26
19:28
338 км.
4 ч. 36 мин.
Мичуринск
Воронежский
20:01
20:03
378 км.
5 ч. 11 мин.
Грязи
Воронежские
20:50
21:08
434 км.
6 ч. 0 мин.
Липецк
21:50
463 км.
7 ч. 0 мин.
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