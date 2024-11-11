Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 065В Воронеж — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
06:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Усмань
07:44
07:46
55 км.
0 ч. 57 мин.
Грязи
Воронежские
08:23
08:27
104 км.
1 ч. 36 мин.
Мичуринск
Воронежский
09:09
09:21
160 км.
2 ч. 22 мин.
Богоявленск
09:51
09:53
200 км.
3 ч. 4 мин.
Раненбург
10:11
10:13
222 км.
3 ч. 24 мин.
Павелец-Тульский
11:15
11:17
298 км.
4 ч. 28 мин.
Михайлов
11:52
11:54
348 км.
5 ч. 5 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:42
537 км.
7 ч. 55 мин.
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