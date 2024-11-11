Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 052М Пенза — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 052М Пенза — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пенза — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
20:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рузаевка
23:01
23:28
94 км.
2 ч. 4 мин.
Торбеево
01:09
01:11
205 км.
4 ч. 12 мин.
Рязань 1
04:17
04:22
441 км.
7 ч. 20 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
07:20
622 км.
10 ч. 23 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Пенза → Москва Распечатать расписание поезда