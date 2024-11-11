Маршрут следования и продажа билетов
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16:43
13 ч. 57 мин.
06:40
18
Маршрут следования поезда 051Э Ижевск — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
16:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
17:23
17:25
32 км.
0 ч. 40 мин.
Можга
18:15
18:17
82 км.
1 ч. 32 мин.
Кизнер
19:05
19:07
128 км.
2 ч. 22 мин.
Вятские Поляны
19:45
19:47
158 км.
3 ч. 2 мин.
Казань
Пассажирская
22:05
22:35
287 км.
5 ч. 22 мин.
Юдино
22:54
22:55
300 км.
6 ч. 11 мин.
Зеленый Дол
23:19
23:21
321 км.
6 ч. 36 мин.
Урмары
00:05
00:07
363 км.
7 ч. 22 мин.
Канаш
00:45
00:48
398 км.
8 ч. 2 мин.
Вурнары
01:20
01:22
431 км.
8 ч. 37 мин.
Шумерля
01:51
01:53
464 км.
9 ч. 8 мин.
Пильна
02:19
02:21
495 км.
9 ч. 36 мин.
Сергач
02:45
02:47
521 км.
10 ч. 2 мин.
Перевозская
03:35
03:36
582 км.
10 ч. 52 мин.
Арзамас 2
04:15
04:17
629 км.
11 ч. 32 мин.
Суроватиха
04:57
04:58
667 км.
12 ч. 14 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
06:40
729 км.
13 ч. 57 мин.
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