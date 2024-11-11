Маршрут следования и продажа билетов
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19:14
1 д. 14 ч. 44 мин.
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Маршрут следования поезда 037Г Нижний Новгород — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
19:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
19:43
19:47
32 км.
0 ч. 29 мин.
Ильино
20:16
20:18
65 км.
1 ч. 2 мин.
Вязники
20:54
20:56
111 км.
1 ч. 40 мин.
Ковров 1
21:29
21:31
167 км.
2 ч. 15 мин.
Владимир
22:28
22:54
227 км.
3 ч. 14 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
01:00
01:48
403 км.
5 ч. 46 мин.
Рязань 2
04:15
04:20
584 км.
9 ч. 1 мин.
Богоявленск
06:14
06:16
742 км.
11 ч. 0 мин.
Мичуринск
Уральский
06:56
07:37
783 км.
11 ч. 42 мин.
Грязи
Воронежские
08:37
08:40
841 км.
13 ч. 23 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:37
10:41
946 км.
15 ч. 23 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:01
12:07
1021 км.
16 ч. 47 мин.
Евдаково
12:46
12:48
1051 км.
17 ч. 32 мин.
Россошь
14:15
14:46
1110 км.
19 ч. 1 мин.
Миллерово
17:18
17:20
1261 км.
22 ч. 4 мин.
Каменская
18:26
18:28
1327 км.
23 ч. 12 мин.
Шахтная
20:27
20:29
1394 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Новочеркасск
21:16
21:18
1430 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Ростов
Главный
22:19
22:41
1468 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Староминская-Тимашевск
00:23
00:25
1559 км.
1 д. 5 ч. 9 мин.
Каневская
01:02
01:04
1606 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Брюховецкая
01:32
01:34
1638 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Краснодар 1
02:48
03:05
1724 км.
1 д. 7 ч. 34 мин.
Горячий Ключ
04:16
04:55
1766 км.
1 д. 9 ч. 2 мин.
Туапсе
06:23
06:30
1827 км.
1 д. 11 ч. 9 мин.
Лазаревская
07:21
07:26
1854 км.
1 д. 12 ч. 7 мин.
Лоо
08:19
08:22
1886 км.
1 д. 13 ч. 5 мин.
Сочи
08:45
09:00
1902 км.
1 д. 13 ч. 31 мин.
Хоста
09:19
09:21
1915 км.
1 д. 14 ч. 5 мин.
Адлер
09:32
09:44
1923 км.
1 д. 14 ч. 18 мин.
Имеретинский Курорт
09:58
1929 км.
1 д. 14 ч. 44 мин.
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