Маршрут следования и продажа билетов
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01:05
8 ч. 59 мин.
10:04
7
Маршрут следования поезда 021А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
01:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
02:26
02:27
116 км.
1 ч. 21 мин.
Бологое-Московское
04:55
04:57
311 км.
3 ч. 50 мин.
Академическая
05:19
06:06
335 км.
4 ч. 14 мин.
Тверь
07:31
07:33
470 км.
6 ч. 26 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:04
630 км.
8 ч. 59 мин.
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