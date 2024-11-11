Маршрут следования и продажа билетов
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15:50
2 д. 6 ч. 8 мин.
21:58
23
Маршрут следования поезда 016Т Петропавловск — Алматы (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петропавловск — Алматы (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петропавловск
15:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смирново
15:32
15:36
41 км.
23 ч. 42 мин.
Тайынша
16:41
16:45
118 км.
1 д. 0 ч. 51 мин.
Кокшетау 1
17:51
18:12
182 км.
1 д. 2 ч. 1 мин.
Курорт-Боровое
19:16
19:32
247 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Макинка
20:11
20:13
282 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Ак-Куль
21:23
21:27
359 км.
1 д. 5 ч. 33 мин.
Шортанды
21:58
22:01
393 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
Нур-Султан 1
22:59
23:40
456 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Мырза
02:37
02:39
617 км.
1 д. 10 ч. 47 мин.
Караганды
Сортировочная
03:09
03:24
645 км.
1 д. 11 ч. 19 мин.
Караганды
Пассажирская
03:51
04:11
666 км.
1 д. 12 ч. 1 мин.
Жарык
05:47
05:49
771 км.
1 д. 13 ч. 57 мин.
Акадыр
06:49
07:04
837 км.
1 д. 14 ч. 59 мин.
Мойынты
08:51
08:55
959 км.
1 д. 17 ч. 1 мин.
Сары-Шаган
10:32
10:50
1082 км.
1 д. 18 ч. 42 мин.
Шыганак
12:45
12:55
1198 км.
1 д. 20 ч. 55 мин.
Хантау
14:35
14:38
1296 км.
1 д. 22 ч. 45 мин.
Шу
15:41
16:20
1365 км.
1 д. 23 ч. 51 мин.
Курдай
18:22
18:23
1464 км.
2 д. 2 ч. 32 мин.
Отар
18:40
18:50
1482 км.
2 д. 2 ч. 50 мин.
Алматы 1
21:13
21:35
1623 км.
2 д. 5 ч. 23 мин.
Алматы 2
21:58
1630 км.
2 д. 6 ч. 8 мин.
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