Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 013У Челябинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Миасс 1
22:39
22:41
82 км.
1 ч. 29 мин.
Златоуст
23:49
23:51
114 км.
2 ч. 39 мин.
Бердяуш
00:53
00:55
150 км.
3 ч. 43 мин.
Вязовая
02:11
02:13
207 км.
5 ч. 1 мин.
Усть-Катав
02:32
02:34
218 км.
5 ч. 22 мин.
Кропачево
03:02
03:25
233 км.
5 ч. 52 мин.
Аша
04:29
04:31
278 км.
7 ч. 19 мин.
Уфа
06:10
06:53
366 км.
9 ч. 0 мин.
Раевка
09:01
09:03
466 км.
11 ч. 51 мин.
Аксаково
10:09
10:12
517 км.
12 ч. 59 мин.
Приютово
10:32
10:34
536 км.
13 ч. 22 мин.
Абдулино
11:04
11:06
566 км.
13 ч. 54 мин.
Бугуруслан
12:21
12:23
647 км.
15 ч. 11 мин.
Похвистнево
12:41
12:43
666 км.
15 ч. 31 мин.
Новоотрадная
13:36
13:38
727 км.
16 ч. 26 мин.
Самара
15:10
15:58
810 км.
18 ч. 0 мин.
Сызрань 1
18:13
18:18
919 км.
21 ч. 3 мин.
Инза
20:31
20:32
1078 км.
23 ч. 21 мин.
Рузаевка
21:56
22:11
1172 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Рязань 1
02:51
03:03
1517 км.
1 д. 5 ч. 41 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
06:22
1698 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 7
Хороший комфортабельный фирменный поезд. До Москвы доехал со всеми удобствами. Приятно было пообщаться с проводником. Он молодец, свои обязанности выполнял как надо. Постель белоснежная, что порадовало.
Приятная поездка. В купе комфортно и удобно. Полки не узкие и не жесткие. Постельное белье выдали отличное. Также заказывал еду из ресторана. По стоимости недорого, но очень вкусно! Доволен!
Ехать комфортно, есть розетка в купе, если нужно еда с доставкой. Для любителей мыльной оперы – телевизор. Не понравилось, что навязывали купить какие-то сувениры. Ну реально, вы еще матрешки в поезде начните продавать с балалайками! Неужели РЖД настолько обнищал???
Не могу сказать ничего плохого по поводу этого поезда. Ездили к подружке с мужем, было комфортно передвигаться на железном вагоне по просторам нашей необъятной родины. Ночью хорошо выспались.
Внимательные работники, хороший вагон. Видно, что почти новый. В туалете и купе была чистота и порядок, никаких объедков от предыдущих пассажиров замечено не было))) Дело в том, что я как-то ехала и обнаружила раздавленный банан под матрасом. Было очень неприятно. Тут такого не было.
Поезд фирменный, а вот с вагоном не повезло – попался не новый. Соответственно, туалет отстой, но сервис хороший. Я понимаю, что ни проводник, ни начальник поезда не могут заменить все вагоны на новые, поэтому это не к ним претензия. Скорее пишу для руководства железных дорог. И если вы меня читаете, то знайте, что стоимость билетов для таких старых вагонов – ПЕРЕБОР.
Хороший поезд, приятные проводницы. Довелось ехать на нем второй раз и не пожалел ни в первый раз, ни во второй. Советую. Моя оценка 5+!