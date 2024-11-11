На 18 апреля 2025 года расписание поездов в городе Андижан (Узбекситан) включает 2 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала утром.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 10:30 по направлению к станции Андижан;

последний поезд прибывает в 22:20 от станции Андижан.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Андижан (Узбекситан).

Актуальное расписание поездов станции Андижан (Узбекситан), учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!