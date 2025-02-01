Расписание поездов Усолье-Сибирское - Хребтовая
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
Загрузить актуальное расписание
Погода на станциях Усолье-Сибирское и Хребтовая
Маршрут движения поездов Усолье-Сибирское - Хребтовая
Расстояние между станциями составляет
970
км.
Приблизительное время следования составляет:
23 ч. 46 мин.
-
21 ч. 58 мин. –
время в пути на поезде 071И (самый быстрый поезд);
-
1 д. 1 ч. 49 мин. –
время в пути на поезде 381И (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 4
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Усолье-Сибирское - Хребтовая
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Усолье-Сибирское
- Хребтовая
Стоимость билетов на поезд Усолье-Сибирское - Хребтовая по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 2394 рублей.
-
Купе: 3591 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Добрый день. Расскажу о своей поездке. Ехали 05.03.2021 в плацкатре. Топили так, как будто в последний раз. Градусов до 30 нагревали. Дышать от такой высокой температуры было просто нечем. Все сопрело и спотело, как не раздевайся. Неужели нельзя до 23-25 градусов топить, а не на все бабки?
Оставлю отзыв, так как нам очень понравилась проводница Екатерина. Очень шустрая, улыбчивая и хорошо выполняла все, что мы просили. Вагон попался не самый новый.
Туалет на полпути закрыли и сказали что он больше не работает. До конца поездки так и не открыли. Не знаю что там случилось, но пришлось ходить в соседний вагон. Не самая лучшая прогулка между вагонов находу знаете ли.
Очень уютное купе. Не трясет и не качает сильно. Можно спокойно заснуть и отдохнуть. В купе свежо и просторно. Звукоизоляция при спокойных соседях отличная. Биотуалеты чистые и новые. Все розетки работают исправно
Была приятно удивлена! Ставлю за поездку 4+! Вагон хороший, опрятный. Все опрятно, нигде пыли нет. Окна большие и чистые, без разводов. Ехать в таком поезде приятно, в том числе в купе))
У меня остались отвратительные воспоминания об этой поездке. На протяжении всей дороги пассажиры в соседнем купе громко разговаривали и расписали спиртные напитки. Отдохнуть в дороге так и не удалось.
Экономия времени
Не тратьте свою жизнь на очереди и общение
через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из
дома.
Удобный поиск
Подберём оптимальный вариант по времени
отправления или прибытия и стоимости билета.
Онлайн бронь
Определившись с поездом, вы можете купить ЖД
билет по выгодной цене за пару минут.
Безопасная оплата
Несколько форм оплаты билетов. В момент
оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!