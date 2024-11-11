Маршрут следования и продажа билетов
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04:11
8 д. 22 ч. 9 мин.
02:20
41
Маршрут следования поезда 989И Владивосток — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
04:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Уссурийск
06:34
06:39
77 км.
2 ч. 23 мин.
Спасск-Дальний
11:15
11:40
188 км.
7 ч. 4 мин.
Ружино
13:25
13:40
298 км.
9 ч. 14 мин.
Дальнереченск 1
14:37
15:04
352 км.
10 ч. 26 мин.
Вяземская
18:32
18:51
546 км.
14 ч. 21 мин.
Хабаровск 1
21:08
23:30
655 км.
16 ч. 57 мин.
Биробиджан
03:23
04:49
815 км.
23 ч. 12 мин.
Облучье
07:41
08:01
954 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Белогорск
13:53
14:59
1236 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Тыгда
19:54
20:44
1519 км.
1 д. 15 ч. 43 мин.
Магдагачи
21:56
23:32
1570 км.
1 д. 17 ч. 45 мин.
Сковородино
03:17
04:46
1706 км.
1 д. 23 ч. 6 мин.
Ерофей Павлович
08:51
10:06
1836 км.
2 д. 4 ч. 40 мин.
Могоча
14:07
15:25
1981 км.
2 д. 9 ч. 56 мин.
Чернышевск-Забайкальск
21:51
23:50
2209 км.
2 д. 17 ч. 40 мин.
Приисковая
02:02
02:22
2280 км.
2 д. 21 ч. 51 мин.
Шилка
03:13
03:33
2319 км.
2 д. 23 ч. 2 мин.
Карымская
06:26
06:44
2438 км.
3 д. 2 ч. 15 мин.
Чита 2
08:40
10:08
2511 км.
3 д. 4 ч. 29 мин.
Хилок
14:59
20:19
2733 км.
3 д. 10 ч. 48 мин.
Петровский Завод
23:15
01:05
2844 км.
3 д. 19 ч. 4 мин.
Улан-Удэ
03:18
06:18
2951 км.
3 д. 23 ч. 7 мин.
Иркутск
Пассажирский
14:40
17:30
3183 км.
4 д. 10 ч. 29 мин.
Зима
21:36
21:58
3417 км.
4 д. 17 ч. 25 мин.
Нижнеудинск
02:04
04:58
3640 км.
4 д. 21 ч. 53 мин.
Тайшет
08:00
09:00
3773 км.
5 д. 3 ч. 49 мин.
Иланская
11:09
11:58
3897 км.
5 д. 6 ч. 58 мин.
Красноярск
Пассажирский
16:38
19:50
4099 км.
5 д. 12 ч. 27 мин.
Мариинск
01:22
01:56
4415 км.
5 д. 21 ч. 11 мин.
Новосибирск
Главный
08:10
10:15
4746 км.
6 д. 3 ч. 59 мин.
Барабинск
13:55
14:18
5036 км.
6 д. 9 ч. 44 мин.
Омск
Пассажирский
18:57
20:07
5354 км.
6 д. 14 ч. 46 мин.
Тюмень
04:04
05:37
5900 км.
6 д. 23 ч. 53 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:17
12:17
6199 км.
7 д. 6 ч. 6 мин.
Дружинино
14:02
15:13
6265 км.
7 д. 9 ч. 51 мин.
Красноуфимск
18:15
18:30
6374 км.
7 д. 14 ч. 4 мин.
Агрыз
00:25
00:40
6664 км.
7 д. 20 ч. 14 мин.
Кизнер
02:21
03:43
6760 км.
7 д. 22 ч. 10 мин.
Казань
Пассажирская
07:52
10:30
6919 км.
8 д. 3 ч. 41 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
02:20
7633 км.
8 д. 22 ч. 9 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 8
Ездил на заработки во Владивосток, обратно ехал на этом поезде, поездка прошла практически незаметно, да и порадовало то что билет по цене вышел чуть меньше чем я покупал его до этого.
Здесь мне понравилось, хотя на этом поезде ехал впервые. Посмотрел страну и получил сервис на отличном уровне. Для меня, советского человека даже непривычно что так со мной обращалась проводница. Да, не зря на этом поезде поехал.
Неплохой поезд. Конечно, ехать пришлось очень долго, но не могу сказать, что в дороге сильно устала. Обстановка в вагоне приятная. Питание на высоком уровне. В вагоне убираются несколько раз на день. В туалетах есть все необходимое. Если заканчивается, то проводники быстро пополняют.
Поезд приличный. Но вот эта пыль, которая поднимается столбом когда кто-то начинает перестилать белье уже порядком надоела. Проводницы вполне приличные девчонки.
Давненько мне не приходилось ездить на поездах дальнего следования. Этот поезд один из тех, которые едут через всю Россию. Очень хороший поезд. Машинист едет плавно и хорошо. Рекомендую.
В поезде очень чисто и дружелюбный персонал. Проводницы часто прибираются, поэтому даже если грязь попала извне на станциях, в вагоне тут же все тщательно подметается. Ехала в комфорте и наслаждалась.
Есть вагон ресторан. Можно как нормальный человек покушать, а не перебиваться всякими полуфабрикатами и т.п. Как мне кажется, данный поезд один из немногих, в которых сохранился тот самый древний дух железных дорог и путешествий.
По ходу поездки в туалете несколько раз заканчивалась вода. Ее периодически на станциях пополняли, но странное дело. Неужели нельзя сделать баки чуть побольше, чтобы можно было нормально пить воду при поездке??