Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 930У Москва — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 930У Москва — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
18:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
21:02
21:03
160 км.
2 ч. 25 мин.
Бологое-Московское
23:33
23:45
320 км.
4 ч. 56 мин.
Чудово-Московское
01:26
01:27
515 км.
6 ч. 49 мин.
Свирь
05:11
05:45
758 км.
10 ч. 34 мин.
Петрозаводск
07:20
08:55
851 км.
12 ч. 43 мин.
Чална-Онежская
09:28
09:29
868 км.
14 ч. 51 мин.
Эссойла
10:24
10:25
913 км.
15 ч. 47 мин.
Суоярви 1
11:30
11:32
965 км.
16 ч. 53 мин.
Яниссилта
12:42
12:43
1040 км.
18 ч. 5 мин.
Янисъярви
12:47
12:48
1041 км.
18 ч. 10 мин.
Черные Камни
13:05
13:06
1057 км.
18 ч. 28 мин.
Маткаселькя
13:18
13:19
1064 км.
18 ч. 41 мин.
Морозная
13:58
13:59
1090 км.
19 ч. 21 мин.
Сортавала-Центр
14:06
14:07
1093 км.
19 ч. 29 мин.
Сортавала
14:10
04:30
1094 км.
19 ч. 33 мин.
Сортавала
04:32
16:00
1095 км.
1 д. 9 ч. 55 мин.
Сортавала-Центр
16:05
16:06
1096 км.
1 д. 21 ч. 28 мин.
Морозная
16:12
16:13
1099 км.
1 д. 21 ч. 35 мин.
Маткаселькя
16:44
16:45
1125 км.
1 д. 22 ч. 7 мин.
Черные Камни
16:56
16:57
1132 км.
1 д. 22 ч. 19 мин.
Янисъярви
17:14
17:15
1148 км.
1 д. 22 ч. 37 мин.
Яниссилта
17:20
17:21
1149 км.
1 д. 22 ч. 43 мин.
Суоярви 1
18:41
18:43
1224 км.
2 д. 0 ч. 4 мин.
Эссойла
19:49
19:50
1276 км.
2 д. 1 ч. 12 мин.
Петрозаводск Пассажирский Туристический
21:10
21:45
1335 км.
2 д. 2 ч. 33 мин.
Свирь
23:20
00:06
1428 км.
2 д. 4 ч. 43 мин.
Чудово Тур
03:57
03:58
1429 км.
2 д. 9 ч. 20 мин.
Бологое Московское Тур
06:19
06:31
1430 км.
2 д. 11 ч. 42 мин.
Тверь Тур
08:59
09:00
1590 км.
2 д. 14 ч. 22 мин.
Москва Октябрьская Тур
Ленинградский Вокзал
11:00
1750 км.
2 д. 16 ч. 23 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Москва Распечатать расписание поезда