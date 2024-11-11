Маршрут следования и продажа билетов
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03:05
6 ч. 0 мин.
09:05
16
Маршрут следования поезда 857У Новокузнецк — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
03:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
03:40
03:41
30 км.
0 ч. 35 мин.
Киселевск
03:58
03:59
43 км.
0 ч. 53 мин.
Трудармейская
04:20
04:21
63 км.
1 ч. 15 мин.
Белово
05:09
05:10
95 км.
2 ч. 4 мин.
Егозово
05:40
05:41
129 км.
2 ч. 35 мин.
Промышленная
06:10
06:11
166 км.
3 ч. 5 мин.
Падунская
06:39
06:40
206 км.
3 ч. 34 мин.
Курундус
06:57
06:58
222 км.
3 ч. 52 мин.
Тогучин
07:24
07:25
253 км.
4 ч. 19 мин.
Инская
08:36
08:37
339 км.
5 ч. 31 мин.
Новосибирск-Южный
08:55
08:56
350 км.
5 ч. 50 мин.
Новосибирск
Главный
09:05
354 км.
6 ч. 0 мин.
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