Маршрут следования и продажа билетов
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16:50
7 ч. 37 мин.
00:27
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Маршрут следования поезда 842Ч Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
16:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
19:04
19:05
160 км.
2 ч. 14 мин.
Бологое-Московское
20:34
20:35
320 км.
3 ч. 44 мин.
Чудово-Московское
22:27
22:28
515 км.
5 ч. 37 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
00:27
631 км.
7 ч. 37 мин.
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