Маршрут следования и продажа билетов
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06:55
5 ч. 35 мин.
12:30
12
Маршрут следования поезда 820Е Ростов-на-Дону — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
06:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
07:13
07:14
10 км.
0 ч. 18 мин.
Староминская-Тимашевск
08:26
08:27
97 км.
1 ч. 31 мин.
Каневская
08:58
08:59
144 км.
2 ч. 3 мин.
Тимашевская
09:39
09:41
194 км.
2 ч. 44 мин.
Величковка
10:06
10:07
220 км.
3 ч. 11 мин.
Полтавская
10:35
10:36
260 км.
3 ч. 40 мин.
Протока
10:50
10:53
273 км.
3 ч. 55 мин.
Разъезд 9км
11:26
11:28
302 км.
4 ч. 31 мин.
Крымская
11:39
11:40
309 км.
4 ч. 44 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
12:10
12:11
337 км.
5 ч. 15 мин.
Новороссийск
12:30
351 км.
5 ч. 35 мин.
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