Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 818В Иваново — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иваново — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иваново
00:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шуя
01:10
01:11
29 км.
0 ч. 26 мин.
Владимир
03:06
03:08
127 км.
2 ч. 22 мин.
Москва
Курский Вокзал
04:50
303 км.
4 ч. 6 мин.
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