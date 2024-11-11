Маршрут следования и продажа билетов
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13:40
4 ч. 15 мин.
17:55
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Маршрут следования поезда 813Я Санкт-Петербург — Печоры Псковские на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Печоры Псковские с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
13:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
14:10
14:11
40 км.
0 ч. 30 мин.
Луга 1
15:10
15:30
131 км.
1 ч. 30 мин.
Плюсса
16:05
16:06
176 км.
2 ч. 25 мин.
Струги Красные
16:24
16:25
198 км.
2 ч. 44 мин.
Псков
Пассажирский
17:10
17:15
265 км.
3 ч. 30 мин.
Моглино
17:25
17:26
269 км.
3 ч. 45 мин.
Новоизборск
17:36
17:37
288 км.
3 ч. 56 мин.
Печоры Псковские
17:55
309 км.
4 ч. 15 мин.
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