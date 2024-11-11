Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 810А Барнаул — Бийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Бийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
04:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Овчинниково
05:59
06:01
59 км.
1 ч. 4 мин.
Гордеево
06:15
06:17
70 км.
1 ч. 20 мин.
Большая Речка
06:36
06:38
84 км.
1 ч. 41 мин.
Загайново
06:50
06:52
93 км.
1 ч. 55 мин.
Буланиха
07:04
07:06
107 км.
2 ч. 9 мин.
Зональный
07:21
07:23
123 км.
2 ч. 26 мин.
Бийск
07:46
144 км.
2 ч. 51 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде было прохладно. Радует что не останавливается и не стоит подолгу на станцаях. Туалет можно было давно заменить на БИО
Хорошая вежливая проводница. Проверила билеты быстро. На месте было чисто. Жаль что в поезде нет буфета, я плохо покушал и хотел нормально перекусить в поезде, но тут кроме чипсов и сладостей ничего нормального нельзя было купить.
Ехала с ребенком к родителям. Поездку перенесли хорошо, хотя малого укачивает иногда. Всю дорогу читали сказки и смотрели в окно.
Поезд едет довольно медленно. Да и состояние железной дороги на некоторых участках оставляет желать лучшего. Вагоны не новые. Хотя в целом аккуратные. И в вагонах чисто.
В туалете было жутко грязно. На полу налито, непонятно вода или не вода (но надеялась что вода). Цена не особо соответствует качеству.