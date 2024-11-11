Маршрут следования и продажа билетов
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05:34
1 ч. 30 мин.
13:55
19
Маршрут следования поезда 805Р Таганрог — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
05:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
05:43
05:50
4 км.
0 ч. 9 мин.
Ростов
Главный
06:49
07:07
62 км.
1 ч. 15 мин.
Батайск
07:25
07:26
72 км.
1 ч. 51 мин.
Староминская-Тимашевск
08:39
08:40
159 км.
3 ч. 5 мин.
Каневская
09:10
09:11
206 км.
3 ч. 36 мин.
Тимашевская-Обход
09:44
09:45
256 км.
4 ч. 10 мин.
Краснодар 2
10:28
10:30
320 км.
4 ч. 54 мин.
Краснодар 1
10:38
10:45
323 км.
5 ч. 4 мин.
Северская
11:15
11:16
351 км.
5 ч. 41 мин.
Ильская
11:25
11:26
361 км.
5 ч. 51 мин.
Абинская
11:55
11:56
393 км.
6 ч. 21 мин.
Крымская
12:10
12:15
404 км.
6 ч. 36 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
12:39
12:40
432 км.
7 ч. 5 мин.
Новороссийск
13:00
446 км.
7 ч. 26 мин.
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