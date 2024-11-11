Маршрут следования и продажа билетов
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18:06
2 ч. 49 мин.
20:55
14
Маршрут следования поезда 804М Великий Новгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Новгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Новгород
Вокзал
18:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Павловская
18:19
18:20
4 км.
0 ч. 13 мин.
Разъезд 64км
18:27
18:28
9 км.
0 ч. 21 мин.
Подберезье
18:37
18:38
20 км.
0 ч. 31 мин.
Мясной Бор
18:47
18:48
34 км.
0 ч. 41 мин.
Спасская Полисть
18:57
18:58
46 км.
0 ч. 51 мин.
Трегубово
19:03
19:04
53 км.
0 ч. 57 мин.
Чудово-Московское
19:21
19:31
69 км.
1 ч. 15 мин.
Любань
19:57
19:58
104 км.
1 ч. 51 мин.
Тосно
20:14
20:15
133 км.
2 ч. 8 мин.
Колпино
20:31
20:32
160 км.
2 ч. 25 мин.
Обухово
20:40
20:41
174 км.
2 ч. 34 мин.
Сортировочная Имени В. Н. Морозова
20:44
20:45
850 км.
2 ч. 38 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:55
1517 км.
2 ч. 49 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд не очень быстрый. Много остановок по дороге. Радует что не стоит по долгу на каждой из них. Туалеты не сильно чистые.
Обычный местный поезд. Что с него взять. Билеты недорогие, контингент соответствующий. Много дачников едут в летний период со своими клунками и ростками.
Постарайтесь брать билеты подальше от туалета. Невозможно – вопервых запах неприятный постоянно, вовторых люди туда сюда ходит и дверями хлопают. Хотите испортить себе всю поездку – берите такие билеты.
Ехала с мамой, мама старая, 78 лет. В вагоне было очень душно. Кондиционер не справлялся с охлаждением. Под конец поездки даже голова от жары разболелаль и закружилась.
Поездка с маленьким ребенком на этом поезде – то еще приключение. Поезд совершенно не соответствует для перевозки маленьких детей. Начиная с того что невозможно заехать по ступеням в вагоне и оканчивая тем, что нет никаких условий, чтобы уединиться для кормления.