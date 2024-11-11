Маршрут следования и продажа билетов
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07:30
4 ч. 23 мин.
11:53
16
Маршрут следования поезда 801Я Санкт-Петербург — Валдай на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Валдай с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обухово
07:41
07:42
10 км.
0 ч. 11 мин.
Колпино
07:51
07:52
24 км.
0 ч. 21 мин.
Тосно
08:06
08:07
51 км.
0 ч. 36 мин.
Любань
08:25
08:26
80 км.
0 ч. 55 мин.
Чудово-Московское
08:43
08:44
115 км.
1 ч. 13 мин.
Малая Вишера
09:05
09:06
158 км.
1 ч. 35 мин.
Торбино
09:31
09:32
206 км.
2 ч. 1 мин.
Боровенка
09:41
09:42
221 км.
2 ч. 11 мин.
Окуловка
09:52
09:53
239 км.
2 ч. 22 мин.
Угловка
10:03
10:04
258 км.
2 ч. 33 мин.
Лыкошино
10:14
10:15
276 км.
2 ч. 44 мин.
Березайка
10:24
10:25
293 км.
2 ч. 54 мин.
Бологое-Московское
10:35
11:05
307 км.
3 ч. 5 мин.
Едрово
11:30
11:32
332 км.
4 ч. 0 мин.
Валдай
11:53
355 км.
4 ч. 23 мин.
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