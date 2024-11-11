Маршрут следования и продажа билетов
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07:35
3 ч. 1 мин.
10:36
19
Маршрут следования поезда 801А Санкт-Петербург — Великий Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Великий Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сортировочная Имени В. Н. Морозова
07:45
07:46
667 км.
0 ч. 10 мин.
Обухово
07:47
07:48
1343 км.
0 ч. 12 мин.
Колпино
07:57
07:58
1357 км.
0 ч. 22 мин.
Тосно
08:13
08:14
1384 км.
0 ч. 38 мин.
Рябово
08:25
08:26
1403 км.
0 ч. 50 мин.
Любань
08:33
08:34
1413 км.
0 ч. 58 мин.
Трубниково
08:42
08:43
1425 км.
1 ч. 7 мин.
Торфяное
08:51
08:52
1439 км.
1 ч. 16 мин.
Чудово-Московское
09:04
09:14
1447 км.
1 ч. 29 мин.
Чудово-Новгородское
09:20
09:21
1449 км.
1 ч. 45 мин.
Трегубово
09:34
09:35
1463 км.
1 ч. 59 мин.
Спасская Полисть
09:42
09:47
1470 км.
2 ч. 7 мин.
Мясной Бор
09:55
09:56
1482 км.
2 ч. 20 мин.
Подберезье
10:05
10:06
1496 км.
2 ч. 30 мин.
Разъезд 64км
10:15
10:16
1507 км.
2 ч. 40 мин.
Павловская
10:22
10:23
1512 км.
2 ч. 47 мин.
Менделеевская
10:30
10:31
1515 км.
2 ч. 55 мин.
Великий Новгород
Вокзал
10:36
1516 км.
3 ч. 1 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Люблю этот поезд, часто на нем езжу к отцу. Всегда приветливые и хорошие проводники. Никаких нареканий или претензий никогда не было. Спасибо большое за хорошую работу.
Ехала с ребенком – негде было даже еду ему разогреть. У проводников не было даже микроволновки. Это совсем не дело!!! Также разочаровало большое количество песка на половиках. Будто убираются раз в месяц
Хочу выразить благодарность проводнице Екатерине. Она хорошо выполняла свою работу. В туалете всегда было чисто. Единственное неудобство – в туалете очень мало места и для тучного человека, такого как я, там негде развернуться.
Проверили билеты и почему-то потом снова их проверяли спустя несколько остановок. Как это вообще понять? Зачем два раза было проверять?
В вагоне было мало розеток, чтобы зарядить телефон. И половина из них вообще даже не работала. Также было душно. Как в парилке какой-то. Окна в вагоне не открываемые.